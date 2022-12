BrasilCenter tem mais de 400 vagas abertas em todo o país

A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, anuncia a abertura de mais de 400 vagas de trabalho em diversas regiões do Brasil. As oportunidades são para operadores de call center, maiores de 18 anos, com Ensino Médio Completo e, de preferência, experiência na área de atuação. Além disso, a empresa também busca profissionais de vendas em todo o país, com destaque para oportunidades em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Chapecó (SC). Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar seu currículo no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção on-line.

“Estamos expandindo nossa atuação e presença de forma bastante sólida todo o Brasil. Hoje, temos equipes em centenas de cidades ao redor do país e, para seguir este ritmo, buscamos talentos que nos ajude a agregar cada vez mais valor a nossos serviços”, afirma Jucineide Sousa, Gerente de RH da BrasilCenter. “Queremos entregar a máxima qualidade em cada atendimento, e sabemos que isso só é possível com uma equipe motivada, diversa e focada na solução das demandas dos clientes.”

Entre as regiões com mais vagas para atendimento em call center, destaque para a região Sudeste, com mais de 250 oportunidades espalhadas por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Juiz de Fora (MG), Vila Velha (ES) e Ribeirão Preto (SP), entre outras. A companhia também conta com oportunidades em Goiânia (GO), Aracaju (SE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), no Centro-Oeste e Nordeste do País.

As posições de call center contam com jornada de seis horas e diversos benefícios, como assistência médica, auxílio-creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros. Vale destacar, ainda, que algumas das oportunidades para Call Center são para home office, incluindo ajuda de custo, mobiliário e computador e que todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PCD),

Já as posições de Promotores Comerciais e de Vendas são para atuação na rua e em shoppings ou lojas, com prospecção de clientes. As vagas estão disponíveis em diversos pontos do país, incluindo a capital, interior e litoral de São Paulo, além de Belo Horizonte e demais cidades do interior de Minas Gerais. Destaque também para as oportunidades em Chapecó (SC), na região Sul, e no Nordeste.

Cadastro de currículos disponível em: https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br/