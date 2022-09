Brasil já é quarto maior mercado para vinhos chilenos

A Concha Y Toro, terceira maior vinícola do mundo em volume, segundo a Wine Intelligence anunciou investimento histórico de 80 bilhões de pesos chilenos na aquisição de vinícolas, propriedades e novos centros de produção. As vendas totais da vinícola tiveram incremento de 7% nos primeiros seis meses do ano, em meio a um cenário desafiador. Metade da receita da empresa veio de marcas premium.

O Brasil segue crescendo como mercado e representou 9,2% das vendas no período. Em recente visita a São Paulo, o CEO Eduardo Guilisasti comentou que o país tem potencial para pular da quarta para a primeira posição em importância para a vinícola chilena, considerando-se o crescimento das vendas de vinhos do segmento premium, que continuam puxando para cima os resultados da Concha Y Toro no mercado brasileiro.

Por marca, as categorias Principal e Invest – as marcas premium prioritárias- tiveram um aumento de 4,8% em valor e uma diminuição de 11,4% em volume. Consequentemente, a empresa apresentou um mix de vendas estável em relação ao mesmo semestre de 2021, ou seja, metade (49,4%) do faturamento total da holding veio das categorias Premium, que chegou a subir 50,9% no segundo trimestre.

“Apesar da situação desafiadora pela qual estamos passando, nossa convicção nos fundamentos sólidos da estratégia e da empresa permanece intacta”, disse Guilisasti. A empresa continua investindo em marketing para manter a força de suas marcas entre os consumidores, além de realizar o maior investimento de sua história – cerca de 80 bilhões de pesos chilenos em propriedades, vinícolas e centros de produção, a fim de sustentar o crescimento futuro com capacidade e produtividade.

Diante do cenário de fortes pressões inflacionárias no mundo e seu impacto no custo dos insumos, frete e mão de obra, a empresa realizou três ações principais: aumento de preços em todo o portfólio, com foco em seus objetivos de rentabilidade, busca de uma gestão eficaz de custos e manutenção de sua solidez financeira. O aumento de preço aplicado, aliado ao efeito cambial favorável, motivaram o aumento da receita, apesar da queda de 9,7% no volume.

Por mercados, o Reino Unido foi responsável por 24,5% das vendas, seguido pelos Estados Unidos com 15,4% e Chile com 14,6%. Mais atrás estão Brasil e México com 9,2% e 4,9%, respectivamente.

Com mais de 135 anos de história e presente em 130 países, a Viña Concha y Toro é atualmente a maior exportadora de vinhos da América Latina, de acordo com a consultoria Wine Intelligence.

Sediada em Santiago do Chile, possui 12.313 hectares de vinhedos plantados em reconhecidos vales vitivinícolas do Chile, Argentina e Estados Unidos. Tem 13 escritórios de vendas em seus principais mercados ao redor do mundo. Em 2021, a Viña Concha y Toro tornou-se uma Certified B Corporation, concedida para as empresas comprovadamente comprometidas com a agenda ESG. No Brasil, a VCT, filial e distribuidora do Grupo Concha y Toro, representa no país todos os produtos das vinícolas Concha y Toro, Trivento e Bonterra.