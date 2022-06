Brasil pode estar começando a enfrentar a quarta onda de Covid-19

Em meio a liberação das máscaras e da flexibilização das medidas de contenção, a taxa de transmissão (rt) do novo coronavírus voltou a subir, o que indica um avanço da doença no Brasil.

De acordo com a matéria intitulada “Internações e casos de covid voltam a subir e geram alerta de 4ª onda”, do Portal UOL, houve também o aumento de pessoas positivadas para o vírus e uma alta nas hospitalizações em algumas das regiões do país. Com base em especialistas consultados pelo portal de notícias, isso já seria um indicativo de uma quarta ondada pandemia em território brasileiro.

Desde o início de maio o número de casos segue aumentando, juntamente com as internações, o que é um problema. Apesar da vacinação conter a mortalidade da doença, os hospitais já acendem o alerta para possíveis lotações dos leitos de Covid-19.

A telemedicina se torna uma grande aliada nesses momentos, já que pode cuidar dos casos mais leves da doença, desafogando o pronto-socorro e contribuindo para uma maior organização do sistema de saúde em geral.