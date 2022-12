Brasil se une a seis países e promove Festival Conhecendo os ODS Latin America

De 5 a 9 de dezembro, uma iniciativa brasileira vai reunir sete países da América Latina em um networking para o avanço da Agenda 2030 da ONU. A edição 2022 do Festival Conhecendo os ODS Latin America terá a presença de empresas, organizações, estudantes e educadores do Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Guatemala e México, onde serão apresentados cases de ações sustentáveis e resultados de pesquisas com dados que irão contribuir para o desenvolvimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos países.

O tema deste ano é: “Os 5 Ps do Desenvolvimento Sustentável”, que são: Pessoas, Prosperidade, Planeta, Parcerias e Paz, com destaque para as ações sustentáveis dos protagonistas. O evento acontece dentro de uma plataforma imersiva, 100% digital, onde serão oferecidas atividades em seis diferentes ambientes. Mais de 60 palestrantes já estão confirmados, sendo 40 no palco principal, onde líderes de empresas e instituições vão mostrar suas ações de desenvolvimento sustentável, trocar experiências, debater os caminhos que já estão sendo trilhados e, ainda, trazer dados de suas ações, com histórias inspiradoras.

O Festival Conhecendo os ODS é uma criação e realização da NTICS Projetos, empresa brasileira que há 25 anos atua no desenvolvimento de projetos ligados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e já impactou, diretamente, mais de dez milhões de pessoas em 26 estados brasileiros. O Festival conta com o patrocínio da Whirlpool Corporation, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, e com grande presença em toda a América Latina.

“Precisamos aprender com outras pessoas, outras experiências porque, com isso, potencializamos aquilo que já está sendo feito nas comunidades, escolas, empresas, cidades, estados e países, e evoluímos anda mais rápido rumo a um planeta mais sustentável e mais humano”, diz Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos, e idealizadora da iniciativa.

Serão cinco dias de atividades online, das 10h às 17h, com apresentação de cases, workshops, visitas guiadas, gameficação, espaço interativo para network, apresentação de dados estatísticos, indicadores, maratonas de conhecimento, além de um palco de Desenvolvimento Humano para o desenvolvimento sustentável. “Esse ano, queremos trazer os líderes que fazem o desenvolvimento sustentável e, por isso, teremos no palco principal essas pessoas contando as suas histórias. Afinal, o primeiro “P” do desenvolvimento sustentável está relacionado à Pessoas”, diz Ana Carolina Xavier.

Para Eduardo Vasconcelos, Diretor de Relações Institucionais, Antitruste e Comércio na Whirlpool América Latina, apoiar um evento como este faz parte da agenda ESG da Companhia, sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança e que tem sido usada para se referir às melhores práticas empresariais. “Há mais de 60 anos investimos e apoiamos iniciativas nestes pilares e estamos orgulhosos em poder apoiar um projeto como este, que leva conhecimento sobre um tema tão atual e importante como são os ODS para diferentes grupos, como empresas e alunos. Promover ações em prol do planeta e das futuras gerações é um dever de todos nós”.

Todo o evento estará dividido em seis estações:

MAINSTAGE: Considerado o palco principal do Festival, serão apresentados painéis diários com histórias de lideranças determinadas a proteger o planeta da degradação, dispostos a implementar a Agenda 2030 através de parcerias globais, ajudando a reduzir as tragédias climáticas e humanitárias e promovendo uma sociedade igualitária e pacífica. Os painéis terão tradução simultânea em português ou espanhol e libras.

CONHECENDO OS ODS – Espaço reservado para apresentação das empresas parceiras.

INDICADORES ODS – Serão 5 painéis com indicadores dos OS 5 Ps, apresentados por instituições e pesquisas de grupos da ONU.

CAMINHÃO ODS – Neste espaço, serão oferecidos workshops para empresas, educadores e estudantes, com visitas virtuais guiadas e certificado de participação. O espaço pretende através dessas práticas, fomentar o diálogo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como eles podem ser integrados às estratégias trazendo mais soluções e gerando oportunidades.

ODS PLAY & MUSIC – Apresentação de filmes e músicas baseados nos ODS.

PALCO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Um espaço com painéis com 11 speakers, que vão ajudar na reflexão sobre o modo de vida da sociedade atual e quais mudanças ainda precisam ser feitas para que cada um possa se tornar um agente de transformação socioambiental.

Ao ingressar no festival, o participante poderá circular livremente pelos ambientes, escolhendo sua agenda em cada uma das estações disponíveis.

O Festival Conhecendo os ODS Latin América já confirmou a participação de mais de 30 mil estudantes da rede pública de ensino. Pelo menos três cidades brasileiras, Joinville, Manaus e Rio Claro – que contam com Unidades da Whirlpool – estão recebendo um trabalho de engajamento presencial, para garantir a participação de alunos e professores.

Dentro da plataforma, o festival vai oferecer uma estação voltada especialmente para a educação ODS nas escolas, com visitas guiadas e workshops para educadores, para que o tema possa ser trabalhado em sala de aula durante o ano letivo em todas as disciplinas.

Essa é a terceira edição do Festival Conhecendo os ODS, que começou em 2018 com uma edição presencial em três cidades brasileiras: Rio Claro, Joinville e Manaus. Em 2021, diante da pandemia, foi criada a primeira versão digital, o que elevou o número de participações, possibilitando que profissionais, empresas e instituições de outros países pudessem aderir ao evento.

Ao todo, foram mais de 30 mil acessos, presença de 16 agências da ONU, 92 organizações, 146 palestrantes e cerca de 153 horas de conteúdo disponíveis.

A expectativa para 2022 é dobrar esses números, já que, desta vez, outros seis países da América Latina são convidados oficiais do evento.

A participação é gratuita e a inscrição pode ser feita pelo site até o dia 09/12 https://conhecendoosods.com.br/festival/