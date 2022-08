Brasileiro constrói sua própria casa em steel frame

Construir a própria casa, de acordo com as necessidades e a um custo acessível é o sonho de muitos brasileiros. Foi o que fez Arion Kovalski, supervisor de logística e morador do município de Almirante Tamandaré, no Paraná. Após realizar um curso de capacitação, e sob consultoria de uma equipe de especialistas, ele foi capaz de desenhar o projeto da sua residência e colocá-lo em prática utilizando o sistema construtivo com steel frame.

Leve e muito resistente, o steel frame pode ser utilizado para a construção de edificações de até 4 andares e a durabilidade do material pode chegar a 300 anos. Há um ganho de área construída, já que a espessura das paredes é menor em relação aos tijolos ou blocos em uma construção de alvenaria. Esse sistema também facilita a passagem das instalações elétricas e hidráulicas da edificação. A manutenção também é simples, bastando retirar a placa de revestimento escolhida para ter acesso à instalação e depois recolocá-la.

“Foi um desafio muito gratificante construir minha casa com minhas próprias mãos. Chega a ser um processo terapêutico e até lúdico, remetendo a uma montagem de Lego”, comenta Kovalski.

Foi fundamental para Arion realizar pesquisas de preços, manuais de montagem, troca de informações, tentativas e erros. Hoje, oito anos depois, ele reside com a minha família e diz ter uma enorme satisfação pelo êxito da obra.

“O sistema construtivo em steel frame permite maior flexibilidade nos projetos. Além disso, utiliza o mínimo de recursos hídricos ou até mesmo nenhum. Também produz menos resíduos de obra (sobra de argamassa, tijolos quebrados, etc.) e reduz em até 70% o tempo de construção e em até 60% o consumo de energia, em comparação aos mesmos parâmetros de construções úmidas. O uso de materiais de aço galvanizado pré-cortados, por exemplo, significa menos desperdício em uma obra, e são 100% recicláveis”, comenta Gonzalo Raspini, diretor da Barbieri Brasil.

O projeto

Construída em um terreno de 360m², a edificação possui uma metragem total de 133m², sendo de 109m² a área em steel frame, divididos em três dormitórios (sendo um suíte com closet), sala, cozinha e banheiro.

Optou-se por construir um cômodo com bloco cerâmicos e concreto abaixo para garantir um melhor isolamento da umidade vinda do solo abaixo. No espaço, o proprietário instalou a área de serviço da residência. A estrutura metálica foi erguida sobre uma laje de placas cimentícias que cobre o espaço da área de serviço.

No total foram utilizadas cerca de 2,8 toneladas de steel frame, em diferentes larguras. Foram usados perfis UE90/U90 e UE140/ 140, em espessuras de 0.95mm e 1.25mm. Para o telhado, optou-se pelo padrão duas águas modelo americano. Ele recebeu uma adaptação do projeto original para a instalação de uma caixa d’água.

No exterior foram utilizadas placas de OSB, manta Tyvek e placas cimentícias. Os painéis foram montados fora da obra e levados posteriormente para a instalação. O processo levou em torno de dois dias para fechamento do perímetro, entre união dos painéis, prumo e nivelamento. O desenho das janelas sofreu alterações para adaptação aos padrões encontrados no Brasil.

No interior foi instalado um isolamento de lã de vidro, para proporcionar melhor conforto térmico e acústico, e placas de gesso. O tempo total de execução do projeto, desde a fundação até a fase de acabamento e pintura, foi de um ano. “A duração da obra foi bastante longa para um projeto em steel frame. Mas isso aconteceu porque me envolvi pessoalmente no processo de construção. Acreditei no processo construtivo e aprendi no curso que fiz que não dependeria de outra mão de obra senão a minha. Foi um desafio para mim”, explica o proprietário.

Oito anos depois de concluída a obra, a edificação não apresentou qualquer patologia. O custo também foi um diferencial. Na época foram investidos R$ 110 mil na obra. “A durabilidade do material, capaz de manter as construções intactas durante sua vida útil, e a eficiência acústica e energética são outras vantagens desse sistema. Um projeto com o uso de aço reduz em até 60% o consumo de energia”, explica Raspini.

Comparativo construção a seco e úmido

Do orçamento total da obra em alvenaria, cerca de 10% a 15% é utilizado com cargas pontuais. No steel framing, este valor chega entre 5% a 7% com cargas distribuídas.

Um projeto construtivo utilizando em steel frame é mais leve e de edificação mais rápida. Se compararmos o peso de uma parede em alvenaria e de uma parede em steel frame, a relação é de 1×4. Por exemplo, uma determinada parede que pesa 40kg em steel frame, pesa 160kg em alvenaria. Ou seja, a parede em steel frame tem 1/4 do peso da alvenaria.

Vale lembrar que o steel frame utiliza uma base de cálculo muito precisa. O que foi projetado precisa resultar na casa construída. Já na construção em alvenaria, podem haver erros de cálculo e adaptações circunstanciais durante o andamento da construção que podem encarecer a obra.

As construções em alvenaria geram mais resíduos de construção, o chamado entulho, que é praticamente inexistente quando se utiliza o steel frame. Isso torna o processo construtivo mais sustentável.

As instalações elétrica e hidráulica em uma edificação em steel frame aproveita o espaçamento e vãos nas paredes, não necessitando quebrar a parede para sua instalação ou futuras manutenções, como ocorre na alvenaria.