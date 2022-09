Brasileiros movimentam mercado imobiliário em Cascais, Portugal

Não é de hoje que a Quinta da Marinha, em Cascais, Portugal, é conhecida como um bairro de milionários de todo o mundo. Há alguns anos, a comunidade brasileira intensificou a sua presença no lugar, movimentando o mercado imobiliário de alto padrão: em 2017, havia 5.434 brasileiros no local. Em 2020, este grupo chegou a 10.511, uma alta de 93%, conforme balanço publicado pelo jornal O Globo.

Ary Gustavo de Lima Ribeiro, diretor de operações da Casas de Lisboa – startup portuguesa que atua com venda de imóveis e serviços de marketing digital -, destaca que Cascais concentra o maior número de emigrantes brasileiros de alto poder aquisitivo em Portugal – o que a torna atraente para empreendimentos imobiliários exclusivos.

“Boa parte dos 12 mil brasileiros residentes em Cascais, a quinta maior cidade de Portugal, com 200 mil habitantes, é formada por empresários. Além de radicados no país, eles têm investido em negócios que se estendem por vários setores, do farmacêutico ao imobiliário, do bem-estar à gastronomia”, afirma

Segundo Ribeiro, a presença de emigrantes brasileiros têm impactado o mercado imobiliário local: “A procura de moradias na linha de Cascais não para de aumentar. Muitos brasileiros resolveram se mudar para Portugal e trazer as famílias, o que impulsionou as vendas”.

Ele reforça que, durante os últimos anos, o interesse dos investidores do Brasil mudou muito. “Os brasileiros começaram a olhar para o imobiliário em Portugal como fator de diversificação de investimentos e, agora, muitos estão a trocar o Brasil por Portugal e a trazer as suas famílias”.

Para o especialista, a segurança é um dos elementos que mais pesa na decisão. “O perfil dos que chegam é fácil de traçar: são famílias de classe média alta ou alta, muitos com passaporte europeu, alguns com antepassados portugueses e que querem deixar o Brasil”.

Brasileiros são os que mais buscam empreendimentos imobiliários

De acordo com o diretor de operações da Casas de Lisboa, entre os estrangeiros que procuram imóveis luxuosos para comprar em Lisboa, com valores acima de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões), os oriundos do Brasil são os primeiros do topo.

“Um levantamento do site Idealista, que monitora o mercado imobiliário, aponta que, dos brasileiros que procuraram moradias para comprar na capital portuguesa no segundo trimestre do ano, 12% pediram casas e apartamentos acima de EUR 1 milhão”, reporta.

“O apetite dos brasileiros por imóveis de luxo na capital portuguesa foi tamanho que superou o desejo de norte-americanos e alemães (10% fizeram consultas nessa faixa de renda), de ingleses (9%) e de franceses (3%)”, cita Ribeiro.

“Vale ressaltar, inclusive, que os brasileiros aparecem entre os cinco grupos de estrangeiros que mais demandaram casas e apartamentos em Lisboa entre abril e junho deste ano, independentemente do valor”, acrescenta.

Para mais informações sobre imóveis em Cascais, basta acessar:

https://www.casasdelisboa.com.br