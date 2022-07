Brindes corporativos são opção para ações no Julho Amarelo

Há alguns anos, as cores passaram a ser utilizadas para dar visibilidade a campanhas de conscientização que são realizadas ao longo de todo o ano. Na reta final do Junho Laranja – mês que foi dedicado à conscientização sobre a anemia e leucemia -, as atenções agora se voltam para o Julho Amarelo, que pretende ampliar a conscientização sobre as hepatites virais e sobre o câncer ósseo.

Instituído no país por meio da Lei nº 13.802/2019, o Julho Amarelo busca reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, inflamações causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E. Segundo o Ministério da Saúde, essas hepatites são transmitidas pelo contágio fecal-oral, sobretudo em ambientes com contextos precários de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos.

Além disso, o contágio pode ocorrer por meio de relação sexual desprotegida, contato com sangue contaminado e compartilhamento de itens como seringas e agulhas, entre outros objetos perfuro-cortantes. Ainda é possível que a transmissão ocorra na gravidez, por meio de transfusão de sangue ou hemoderivados. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C, e todas podem ser tratadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O câncer ósseo – ou tumor ósseo -, por sua vez, é uma massa de tecido causada por um crescimento celular anormal no osso, processo denominado de neoplasia. Os tumores musculoesqueléticos correspondem a menos de 1% dos casos ambulatoriais em ortopedia e a, aproximadamente, 3% das neoplasias em geral, conforme informações do médico do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da UFG (Universidade Federal de Goiás), Jefferson Soares Martins.

Ele conta que as neoplasias ósseas primitivas estão entre as cinco neoplasias mais frequentes na faixa etária entre 5 a 15 anos: “Em casos de lesão óssea acima dos 40 anos, a primeira suspeita é de estarmos diante de uma lesão óssea metastática”, afirma em publicação do site do Governo Federal.

