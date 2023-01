Brisanet encerra 2022 atendendo a mais de 1,1 milhão de clientes

A Brisanet, telecom nordestina focada em operações de internet por fibra óptica, acaba de divulgar os dados operacionais de dezembro último e anuncia um crescimento de 20,5 mil assinaturas no último mês de 2022. Assim, a empresa fechou o ano atendendo a mais de 1,1 milhão de assinantes distribuídos em todos os nove estados do Nordeste, passando em frente de 6,1 milhões de domicílios em 154 cidades.

A expectativa para 2023 é de manter o crescimento nesse ritmo mensal. Atualmente a empresa segue investindo e visando a implantação do 5G – a Brisanet é a única operadora na frequência de 2,3GHz no Nordeste, única já liberada em toda a região.

A Companhia espera investir em torno de R$ 350 milhões em FTTH em 2023 e outros R$ 350 milhões em 5G, incluindo backbone. Com investimento estimado total de R$ 700 milhões no ano.

Por meio da Agility Telecom, a Brisanet fornece serviço a mais de 216 mil clientes em 5 estados do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas – com 90 franqueados, passando em frente de quase 1 milhão de domicílios. Considerando as duas bases, o Grupo Brisanet atende a mais de 1,3 milhão de clientes em todo o NE.