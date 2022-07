CASACOR lança aplicativo que oferece experiência em todas as etapas da visitação

Reconhecida por oferecer experiências em arquitetura e design de interiores, unindo marcas, profissionais do segmento e entusiastas do tema, a CASACOR – que completa 35 anos de atuação em 2022 – investe ainda mais na jornada de visitação e lança aplicativo exclusivo, que permite uma imersão total dos visitantes no universo da mostra, em São Paulo e em todas as franquias nacionais e internacionais.

Lançado junto da abertura do evento deste ano, para Apple e Android, o aplicativo CASACOR foi desenvolvido para ser uma ferramenta de visitação completa, que oferece desde o calendário das mostras, compra de ingressos com descontos exclusivos e muito conteúdo. Ao utilizar o aplicativo CASACOR dentro da mostra, o visitante terá acesso a informações sobre o ambiente em que está, em tempo real, com um monitoramento feito por sensores.

Em cada ambiente, o visitante terá informações sobre o profissional que o criou, além de poder ver em detalhes tudo sobre marcas e produtos que compõe cada espaço, tudo pelo celular, na palma da mão. A expectativa da marca é a de que até o final do ano, o aplicativo tenha mais de 50 mil downloads.

“O investimento foi norteado pela necessidade de criar uma experiência de visitação completa, que fosse também digital e independente. Estamos trazendo para os celulares o que por muito tempo foi uma vivência analógica com a marca, seu elenco e seus patrocinadores”. Explica André Secchin, CEO de CASACOR.

“Quando a CASACOR deu seus primeiros passos, há três décadas e meia, pouquíssimos brasileiros tinham acesso a profissionais como arquitetos e decoradores. A arquitetura moderna brasileira, apesar de ser amplamente celebrada em todo o mundo, era conhecida e cultuada apenas por um restrito grupo de conhecedores do segmento”, complementa Secchin.

Desenvolvimento e futuro do setor

Quatro décadas atrás, o único evento de importância era a UD, feira de utilidades domésticas que exibia novidades da indústria. Na década de 1980, o movimento de exibir mobiliário em composições que simulavam ambientes domésticos começou a se espalhar pelas lojas e showrooms, no entanto, não havia, ainda, composições ricas e diversas que trabalhassem o design com maestria.

Foi nesse cenário que surgiu a CASACOR, uma iniciativa de duas mulheres – a argentina Angélica Rueda e a paulistana Yolanda Figueiredo e seus dois sócios, Javier Malbran e Ernesto Del Castillo. A ideia era simples, mas assertiva: selecionar e convidar os melhores profissionais do mercado para montar ambientes com toda a liberdade. A adesão foi imediata, já que esses projetos se transformaram em portfolio para profissionais e uma grande iniciativa para a indústria e o varejo de revestimentos, móveis e objetos de decoração. Com o sucesso da CASACOR, os visitantes passaram a contratar talentos da arquitetura e design de interiores revelados pelo evento. Passaram também a acompanhar o desenvolvimento das indústrias ligadas ao morar e a procurar por novidades de forma sazonal.

Em 2022, o aplicativo CASACOR é mais um grande passo rumo ao futuro da marca, que está focada em inteligência de mercado. “O aplicativo CASACOR vem para ser não apenas uma ferramenta de visitação completa para o usuário, as também para ser um termômetro do segmento. Com essa tecnologia seremos capazes de tangibilizar para nossos clientes da indústria dados de engajamento, seja com profissionais ou com produtos em exibição. Todos esses dados vêm de um público altamente engajado com o universo do morar, da arte e da gastronomia.” Explica.

“Mais do que conseguirmos ter essa avaliação sobre produtos e tendências, a ideia é irmos ainda mais além e desenvolver com nossos parceiros um ambiente virtual transicional da marca, no qual será possível concretizar negócios. Para as marcas e indústrias que apresentam suas novidades anualmente nos ambientes da CASACOR, os produtos vistos aqui e que se tornaram sonho de consumo estarão a um clique do consumidor final. Para os profissionais do elenco CASACOR – que hoje é uma assinatura importante para a carreira – haverá páginas exclusivas, contatos de escritório e projetos, o que deve facilitar ainda mais a contratação de serviços e projetos”, finaliza.