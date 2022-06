CEO da Thermomatic ganha prêmio do setor industrial

Durante a noite de 24 de maio, no CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), grandes nomes do desenvolvimento industrial no Brasil receberam o Prêmio Industrial do Ano. Entre os homenageados estava a CEO da Thermomatic, Jéssica Kirsner, pela categoria de Média Indústria.

O intuito da premiação, que é realizada anualmente, mas por conta da pandemia teve sua última edição em 2019 e retomou agora em 2022, é prestigiar indústrias, empresários, autoridades e personalidades públicas que contribuíram com o desenvolvimento da indústria brasileira por meio de suas ações, projetos e atividades.

“Esse prêmio exemplifica a trajetória de uma vida buscando contribuir com a indústria e o crescimento do Brasil através da qualidade de vida que o controle de umidade pode proporcionar. O objetivo não é apenas o crescimento, mas também o desenvolvimento com o propósito”, declara Jéssica Kirsner.

A Thermomatic é uma fabricante de desumidificadores e está há quase 40 anos no mercado de produção e comércio de produtos para controle de umidade.

De acordo com a CIESP, o Prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido a favor da esfera industrial, estimular o fomento de ações em prol da categoria e continuar sua luta pelo desenvolvimento do país através da indústria.