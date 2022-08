CPTM entrega viaduto ferroviário e complexo viário na linha 9-esmeralda

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entregou no dia 8 de julho, o Viaduto Ferroviário e o Complexo Viário Estrada dos Mendes, que integram a estrutura da Estação Bruno Covas-Mendes-Vila Natal, da Linha 9-Esmeralda de Trens Metropolitanos. Estiveram presentes no evento diversas autoridades, dentre elas o secretário de transportes metropolitanos, Marco Antonio Assalve, o presidente da CPTM, Pedro Moro, o presidente da ViaMobilidade, Francisco Pierrini, o subprefeito de Capela do Socorro Carlos Alberto de Oliveira Santos e o vereador Rodrigo Goulart.

O projeto da implantação do trecho entre as Estações Grajaú e Varginha contempla a via férrea e as intervenções no sistema viário, dentre elas o Viaduto Ferroviário Francisco Benedito da Silva, construído acima no nível da rua, e o Complexo Viário Estrada dos Mendes que permitem que a circulação de trens no trecho ocorra sem interferências ou passagens em nível, garantindo a completa segurança dos pedestres, ciclistas e de motoristas.

“Esta é mais uma etapa que estamos concluindo. O sistema viário e o viaduto ferroviário que fazem parte desta integração com a Estação Bruno Covas-Mendes-Vila Natal são essenciais. Lembrando que essas obras fazem parte da expansão da linha 9 Esmeralda e que, no futuro, nós vamos ter a Estação Varginha, e toda a parte de via permanente já está pronta, e isso é de suma importância para nós por conta do aspecto de segurança”, destacou o secretário de transportes metropolitanos, Marco Antonio Assalve.

A Estação Bruno Covas-Mendes-Vila Natal já iniciou sua operação em horário integral e está funcionando, diariamente, das 4h à meia-noite. Ela havia sido entregue em 11 de agosto de 2022, e desde então, funcionava em horário reduzido, de segunda a sexta das 10h até 15h, desmembrada do resto da linha, entre Grajaú e Osasco, com intervalo médio entre os trens de 20 minutos. A operação comercial plena só pôde ter início após a entrega do certificado de segurança do sistema de sinalização, após um período de testes para adequação dos equipamentos aos sistemas de sinalização já existentes. A estação conta com acessibilidade completa, itens de sustentabilidade e um bicicletário com capacidade para 100 vagas.

“Nós como legisladores e representantes aqui da região sabemos o tamanho da pressão e cobrança que sofremos enquanto essas obras ficaram paradas por décadas. Tivemos a continuação das obras com o Prefeito Bruno Covas e o novo Governador Rodrigo Garcia. Acompanhamos bastante toda preocupação que eles tiveram para a retomada dessas obras e agora estamos concretizando a operação total desta estação”, destacou o vereador Rodrigo Goulart .

Rodrigo ressaltou ainda que seu próximo objetivo era trabalhar pela extensão da operação até a Estação Varginha e o futuro terminal municipal de ônibus integrado com a Estação Varginha e comemorou a entrega do Complexo Viário na Estrada dos Mendes. “Foi muito importante para todos nós moradores daqui da região e com certeza é mais uma vitória do Governador Rodrigo Garcia e do Prefeito Ricardo Nunes, que junto com a gestão Bruno Covas teve uma participação muito importante nesta conquista. Muito obrigada em nome de toda população”.

Para ajudar na transição dos passageiros dos ônibus para o trem, a SPtrans está realizando uma série de mudanças nas linhas de ônibus da região. A expectativa é que a nova estação Bruno Covas-Mendes-Vila Natal – também ajude a diminuir a demanda da Estação Grajaú.