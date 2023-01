Call center de Joinville investe em mercado internacional

Os call centers surgiram nos EUA nos anos 1970 e chegaram ao Brasil nas décadas de 1980 e 1990. Como centros de atendimento telefônico, as unidades oferecem suporte a clientes, ajudam a gerenciar as chamadas dos consumidores e podem ser usados ​​para atender a perguntas, resolver problemas, fornecer informações ou realizar vendas para empresas de telefonia, tecnologia, serviços financeiros e de atendimento ao cliente.

Um bom atendimento ao cliente é fundamental para 94% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pela Hibou em outubro de 2020, O levantamento revela que 96,7% dos participantes se sentem mais satisfeitos com o atendimento quando são ouvidos por um atendente.

Resultado disso, as empresas que atuam com call center cresceram no país nos últimos anos. Um exemplo é o Grupo BR Call, fundado em 2009 em Joinville (SC), que atua com terceirização de operações e processos em todos os segmentos da jornada do consumidor. Recentemente, a empresa expandiu as operações e já mira o mercado internacional.

Greci de Braga, fundadora do Grupo BR Call, conta que a empresa iniciou a busca de parceiros em 2010 e que, já no ano seguinte, Jonatan de Braga – marido e sócio – entrou para o negócio. Ele avalia que, após esta trajetória de pouco mais de dez anos, 2022 foi um ano importante, pois o Grupo BR Call entrou para o mercado internacional, além de concluir a aquisição de uma nova unidade para receber 1.000 agentes.

“O momento-chave do nosso negócio foi deixar de ‘ser telemarketing’ para ‘ser BPO (Business Process Outsourcing, na sigla em inglês – Terceirização de Processos de Negócios, em português)’, atuando na terceirização de demandas de comunicação”.

Nos últimos anos, a empresa passou a atender demandas de mídias digitais e marketing. “Hoje, atendemos multicanais, como o telefone, WhatsApp, Email, Bot e Ura, que complementam o serviço de BPO e descaracterizam o telemarketing”, explica Braga.

Segundo o empresário, os planos do Grupo BR Call para o futuro a curto e médio prazo incluem a abertura de outras unidades em algumas capitais do Brasil. “Além disso, planejamentos focar em um atendimento bilíngue, que é uma demanda importante que está sendo procurada por países norte-americanos no Brasil devido a nossa mão de obra ser mais fácil de adaptação de projetos e ao custo da nossa moeda”, conclui.

