Campanha #ISTV4anos exibe vídeos de telespectadores na TV

ISTV comemora 4 anos com campanha interativa de vídeos dos telespectadores e artistas do Brasil e da América Latina. O canal é conhecido por disponibilizar conteúdos voltados à família com uma programação de filmes, séries, desenhos retrô e programas de entretenimento ao vivo.

Neste mês de março a ISTV completa 4 anos de existência. E para comemorar, a emissora lançou uma campanha especial onde o público e artistas aparecem na tela da TV em suas mensagens de vídeo enviadas sobre o aniversário do canal.

Intitulada #ISTV4anos, utilizando a ferramenta de interatividade da emissora, as mensagens recebidas diariamente, são exibidas durante os intervalos comerciais da TV. A campanha de marketing produzida pela equipe ISTV conta com a atriz e apresentadora Cris Lopes, a gerente de produção Stefany Tessitore e tem direção do cineasta Rodney Borges.

A campanha que estará no ar até o dia 31 de março vem recebendo diversos vídeos diários de todo o país, com um público de mais de 150 milhões de telespectadores brasileiros que recebem o sinal da ISTV através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TV a cabo e gratuitamente aos usuários de TVs conectadas SAMSUNG TV PLUS, LG, PHILIPS, PHILCO, assim como telespectadores da América Latina, via satélite para 18 milhões de lares.

Com dois estúdios digitais em São Paulo transmitindo ao vivo a partir da cidade do Guarujá no litoral paulista e filiais em todo o Brasil, no último ano, a emissora ISTV idealizada e comandada pelo CEO Claudio Fernando Aguiar, vem crescendo a cada dia oferecendo uma programação interativa para o público brasileiro e latino-americano, disponibilizando filmes, séries, desenhos retrô, jornalismo e programas ao vivo de entretenimento.

Vídeo da campanha #ISTV4anos

Redes Sociais @istvdigital