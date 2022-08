Campanha convida sociedade a refletir sobre a importância da inclusão social

De 21 a 28 de agosto, acontece uma grande mobilização em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla no Brasil. Desde 1963, a Federação Nacional das APAES (Fenapaes), em parceria com as Federações Estaduais e APAES de todo o país, realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em 2022, o tema é “Superar barreiras para garantir inclusão”. A iniciativa, inclusive, já faz parte do calendário nacional, por meio da Lei nº 13.585/2017.

O tema abordado nesse ano, enfatiza a importância de toda a população participar da luta pela eliminação dos obstáculos impostos às pessoas com deficiência que parecem intransponíveis, e cuja superação garante a plena inclusão destas na sociedade.

“A referida semana tem por propósito chamar a atenção dos brasileiros para que, apesar dos direitos e avanços conquistados por meio de legislações e políticas públicas, as pessoas com deficiência ainda sofrem resistências, mesmo o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, afirmando que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”, explica Vera Lucia Ferreira, presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP).

Ainda de acordo com a presidente da FEAPAES-SP, é necessário que as pessoas com deficiência tenham acesso a políticas públicas, de fato, em suas vidas. “Precisamos que as políticas públicas voltadas a inclusão social da pessoa com deficiência saiam do papel. Que a Lei Brasileira da Inclusão seja respeita. De nada adianta ter leis de defesas e garantias, se as mesmas não são respeitas e colocadas em prática”, alerta Vera.

Mais informações sobre a campanha e sobre os obstáculos impostos às pessoas com deficiências podem ser consultadas no site: www.apaebrasil.org.br