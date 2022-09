Campanha destina mais de R$ 5,3 milhões ao Hospital de Amor

A Corrente de Amor, criada em maio de 2020 pelo Hospital de Amor, tem como objetivo arrecadar fundos ao Hospital de Amor de Barretos, que atua com o tratamento, prevenção, reabilitação e pesquisa relacionados à área oncológica no Brasil, de forma 100% gratuita.

Com muito esforço e dedicação, a Corrente de Amor vem cumprindo seu papel. Prova disso é que conseguiu angariar mais de R$ 5,3 milhões nos últimos dois anos por meio de suas campanhas e sorteios. O valor ajuda a amenizar o déficit operacional do Hospital de Amor, que é superior a R$ 44 milhões por mês.

“Para a manutenção de seu trabalho, o hospital necessita de doações promovidas por suas diversas campanhas e ações de incentivo, como a Corrente de Amor, que alcança todo o País”, explica Larissa Mello, coordenadora de campanhas do Hospital de Amor.

De acordo com ela, por meio da Corrente de Amor todos ganham. “Uma das principais forças da campanha é que ganha o Hospital de Amor, que necessita das doações para seguir oferecendo um avançado tratamento oncológico gratuito a milhares de pacientes do Brasil, e também os doadores que, além de ajudarem a salvar vidas, ganham a oportunidade de concorrer a prêmios”, afirma.

O presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, reforça que quanto mais ajuda a entidade recebe, mais vidas podem ser salvas. “É importante frisar que a doação não é para uma instituição e, sim, para ajudar a salvar vidas. Por isso, buscamos diversas formas de levantar recursos, como a campanha Corrente de Amor, pois nosso déficit mensal é grande”, diz.

Além disso, Prata frisa o orgulho que sente em ter importantes parcerias neste projeto do Hospital de Amor. “Os Correios, a CAIXA – incluindo as casas Lotéricas -, e a Rede Savegnago de Supermercados nos acolheram e nos ajudam ao incentivarem as doações em suas unidades. Em nome de todos os pacientes atendidos pelo Hospital de Amor, nosso muito obrigado”, afirma.

Com 60 anos de história, em 2021, o Hospital de Amor atendeu mais de 270 mil pacientes e promoveu mais de 1 milhão de atendimentos em 2.596 municípios e distritos, tudo de forma 100% gratuita.

Facilidade e oportunidade

Jorge Ramos, CEO da Idea Maker – desenvolvedora da tecnologia da campanha e do aplicativo APCAP do Bem -, explica que a possibilidade de doar de qualquer ponto do Brasil por meio dos canais on-line e presencial trouxe facilidade para a arrecadação.

“O objetivo da campanha é incentivar a doação, oferecendo prêmios aos doadores. E tudo de forma fácil, rápida e a partir de um valor acessível. Além de ter o próprio aplicativo, o APCAP do Bem, a campanha conta com o apoio de parceiros, que incentivam as doações em suas unidades e ampliam nossa abrangência para facilitar o acesso dos doadores”, afirma.

A cada doação de R$ 10 para a entidade, o doador recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio, que na fase atual da campanha é um veículo Jeep Renegade zero quilômetro, que será sorteado ao final do mês de outubro.

Como ajudar?

Para doar à campanha Corrente de Amor e, assim, ajudar o Hospital de Amor e ainda concorrer ao sorteio, os canais são:

On-line

– Aplicativo Apcap do Bem, disponível no Google Play e na App Store, em que é possível doar com cartões de crédito e débito, boleto e PIX;

– Direto da conta bancária pela chave PIX: [email protected];

– Internet Banking da CAIXA, em que o cliente do banco deve acessar por um computador pessoal.

Vale lembrar que nestas duas últimas opções on-line (PIX e Internet Banking Caixa), para garantir a participação no sorteio do carro zero quilômetro em outubro, o número da sorte só será gerado mediante a doação de múltiplos de R$ 10,00 (por exemplo: R$10,00, R$20,00 e, assim, sucessivamente). Nestes dois casos, o doador pode consultar seus respectivos números no Aplicativo Apcap do Bem.

Presencialmente

– Casas Lotéricas, por meio do código do Hospital de Amor (30912118), correspondentes CAIXA Aqui e nos terminais de autoatendimento das agências da CAIXA;

– Agências dos Correios de todo o país (com os atendentes);

– Lojas da Rede Savegnago de Supermercados.