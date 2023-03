Campanha informa sobre intestino saudável

A nova campanha publicitária da Yakult, que entra no ar dia 1º de março, traz como novidade a nova assinatura institucional da empresa: Yakult. Ciência para viver bem. O filme é o mesmo de 2022 e destaca as três versões de leite fermentado da marca disponíveis no Brasil.

Na peça ‘Portal’, personagens de várias idades ingerem leite fermentado e são transportados a um ambiente de lazer ou trabalho com muito mais disposição e vitalidade. O filme começa com pai e filho vendo televisão e tomando Leite Fermentado Yakult (dirigido a toda a família). De repente, um portal com o formato do frasco do produto aparece e os leva a um parque, onde se divertem juntos. Uma jovem na cozinha tomando Yakult 40 light (dirigido a pessoas que optam por uma dieta com menos calorias) também passa pelo portal e ganha mais energia ao ser transportada a uma pista de skate.