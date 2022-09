Campanha sobre intestino saudável volta ao ar em setembro

Na base de dados PubMed, que contém mais de 34 milhões de citações e resumos de literatura biomédica, há aproximadamente 39 mil estudos publicados sobre o tema probióticos, de autores dos mais diversos centros de pesquisa mundiais. Os artigos vão desde o conceito de probióticos ­– microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro – até estudos relacionando o uso desses microrganismos para melhorar sintomas ou diminuir os riscos para uma infinidade de doenças.

Um dos probióticos mais estudados do mundo, o Lactobacillus casei Shirota é a base dos leites fermentados da Yakult. A cepa, exclusiva da multinacional japonesa, foi descoberta em 1935 pelo médico sanitarista e pesquisador Minoru Shirota – considerado um dos pioneiros da microbiologia – e, desde então, já passou por milhares de estudos que mostraram sua viabilidade para chegar viva ao intestino em quantidade adequada para contribuir com o equilíbrio da microbiota intestinal humana.

Com o objetivo de representar em imagens o que pesquisas e estudos atestaram quanto ao alimento probiótico, a Yakult relançou, em 1º de setembro, a campanha publicitária ‘Portal’. No filme, personagens de várias idades ingerem leite fermentado e são transportados para diferentes ambientes que retratam o cotidiano.

O filme começa com pai e filho vendo televisão e tomando Leite Fermentado Yakult (dirigido a toda a família). De repente, um portal com o formato do frasco do produto aparece e os leva a um parque, onde se divertem juntos. Uma jovem na cozinha tomando Yakult 40 light (dirigido a pessoas que optam por uma dieta com menos calorias) também passa pelo portal e ganha mais energia ao ser transportada a uma pista de skate.

Outros três personagens passam pelo portal depois de ingerir o Yakult 40 (dirigido a adultos de vida agitada e idosos): uma executiva, que se percebe mais produtiva e motivada para o trabalho; e um casal idoso que ganha mais vitalidade ao ser levado a uma pista de dança. “A principal mensagem da campanha é mostrar que, quando o intestino está bem, temos mais disposição e energia para as tarefas diárias e para o lazer”, afirma o diretor presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

O probiótico Lactobacillus casei Shirota é estudado há mais de 80 anos, tanto pelos cientistas do Instituto Central de Pesquisas da Yakult, no Japão, quanto por pesquisadores de vários outros países. Alguns dos estudos que comprovam os benefícios estão disponíveis no Portal Científico da Yakult. A campanha publicitária, que foi criada pelo Grupo Rái, será veiculada na TV aberta, internet e nas redes sociais entre os meses de setembro e outubro.

Novas comerciantes

A campanha também terá um filme, veiculado exclusivamente nas redes sociais, para convidar pessoas interessadas em atuar como comerciantes autônomos da Yakult. Nos 40 países e regiões em que está presente, a multinacional possui aproximadamente 80 mil comerciantes autônomas (conhecidas como Yakult Ladies no Japão) – 32,7 mil no Japão, onde está a sede da empresa, e 47,5 mil em 12 outros países, incluindo o Brasil. Esses comerciantes levam os produtos de porta a porta para milhões de consumidores, mesmo nos locais mais distantes.

Filme Portal: https://www.youtube.com/watch?v=4qrW_YwBgNw

Filme Yakult Ladies: https://www.youtube.com/watch?v=v6CZX7SEvP8

A empresa

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022 e continua sendo o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. A empresa mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Para outras informações, basta acessar o site ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]