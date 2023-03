Canabidiol: empresa dos EUA fecha parceria com a Iquego

A Golden CBD Plus, empresa fundada por dois brasileiros nos Estados Unidos, investirá na transferência de tecnologia para produção e comercialização dos seus produtos na Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego).

No dia 14 de março de 2023 o Diário Oficial do Estado de Goiás publicou sobre a parceria entre a Iquego e a empresa norte-americana Golden CBS Plus. O acordo envolve a transferência de tecnologia, que vai produzir medicamentos à base de cannabis medicinal, para possível distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estadual.

Atualmente, está em tramitação um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Lincoln Tejota (UB) na Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO), para a distribuição gratuita de medicamentos, fitofármacos e fitoterápicos prescritos a base da planta inteira ou isolada, que contenham na composição, fitocanabinóides, como Canabidiol (CBD), Cannabigerol (CBG), Tetrahidrocanabinol (THC), nas unidades de saúde pública estaduais e privadas conveniadas ao SUS. Em Goiânia, já é realidade, a capital possui uma legislação própria aprovada.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A produção e distribuição dos medicamentos passará por todos os processos previstos pela regulamentação nacional, como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Segundo Diony Melo, médico especialista em cannabis medicinal, o intuito da iniciativa é fazer com que a população do estado de Goiás possa ter os medicamentos à base de canabidiol via Sistema Único de Saúde.

Especificidades dos medicamentos

O canabidiol é um medicamento derivado da Cannabis, a planta da maconha, que é capaz de atuar no tratamento de doenças que atingem o Sistema Nervoso Central do ser humano. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mais de 100 mil pacientes realizam algum tipo de tratamento que necessita do uso do canabidiol, também conhecido como CBD.

No ano de 2021, mais de 66 mil medicamentos à base de Cannabis foram importados para o Brasil e o uso medicinal e industrial do canabidiol já é regulamentado em aproximadamente 50 países.