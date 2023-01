Canal Viver do Jornalismo dá dicas sobre a profissão

Uma das discussões mais antigas do mercado de comunicação é justamente, sobre o fato da assessoria de imprensa, ser ou não, uma prática do jornalista. canal Viver do Jornalismo busca trazer esta profissão para outros comunicadores que desejam entrar no mercado de trabalho e não sabem como.

Assessoria de imprensa é uma função que pode ser exercida tanto por jornalistas, quanto por profissionais formados em relações públicas. A principal função, é buscar no mercado informações relevantes e ofertar as pautas para os veículos de comunicação.

Porém, depende muito da assessoria que é executada. Como o nome diz, a assessoria presta assessoria para imprensa, ajuda levando informações relacionadas ao cliente para dentro das redações.

“Se a assessoria for focada só no cliente, não é jornalismo, mas se fizer com foco na redação, com pautas, então, é jornalismo”, explica Patricia Alves, assessora de imprensa que atua há 25 anos no mercado.

Para ela, o correto entendimento do que faz o assessor de imprensa pode mudar a visão sobre a prática dessa profissão. “Foi pensando em expandir o conhecimento sobre a área de assessoria de imprensa para outros jornalistas que este canal foi criado, para ajudar a destravar essas crenças”.

Segundo ela, tanto o jornalismo quanto a assessoria de imprensa não vão acabar. Os fechamentos de cursos e até a redução das mídias tradicionais é um ajuste do mercado para a nova realidade de mídia. “Jornais impressos estão sendo substituídos por portais, canais de TV aos poucos migram para o digital, esse é um movimento natural do mercado. Já passamos do fax para as chamadas ao vivo, é a mesma coisa. Enquanto houver notícia, vai haver jornalismo”, diz ela.

