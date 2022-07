Canal de sugestões auxilia na comunicação de ideias relevantes

Comunicar situações que afetam o dia a dia no ambiente empresarial é fundamental para o relacionamento com os colaboradores. O canal de sugestões é uma ferramenta que auxilia possíveis eventualidades no trabalho, assegurando o bom funcionamento das áreas da empresa. Além disso, é um meio pelo qual a organização pode realizar a comunicação de práticas que sejam consideradas ilegais, como desvio de verba, assédios moral, sexual e verbal e ações antiéticas.

Essa assistência é essencial na empresa no caso de algum episódio pertinente envolvendo os funcionários. Por esse motivo, é uma forma de proporcionar que a organização se expresse, com segurança, sobre irregularidades presenciadas a fim de oferecer provas ou de indicar caminhos que poderão ser percorridos pelos responsáveis para encontrar quem está exercendo o ato ilícito.

Uma pesquisa sobre perfil dos canais de denúncia da ICTS, empresa de consultoria, auditoria e serviços em gestão de riscos, mostrou que 32% das denúncias se referem a atos ilícitos e a ações com más intenções. Além disso, 27% dos relatos envolvem práticas abusivas de assédios moral e sexual, discriminação e agressões físicas.

O canal de sugestões pode ser utilizado para evidenciar temas recorrentes que interferem na relação entre os colegas, mas que não são considerados de alta gravidade, como uma denúncia. “As sugestões podem vir em aspectos positivos, negativos, neutros, cabendo aos colaboradores, parceiros e administrativo zelar pela veracidade e a forma como as informações são passadas. Uma empresa que valoriza seus colaboradores, e está consciente de sua responsabilidade ético-social trás meios eficazes e concretos para a realização de seus objetivos”, avalia Jonatas Roberto, jurídico do Grupo Mostra de Ideias.

Para o CEO do Grupo, Rodrigo Bernardino, estimular os colaboradores a se comunicarem sobre possíveis irregularidades contribui efetivamente para a fiscalização constante das atividades. “É importante ter uma área em que todos possam falar de questões relevantes e de algumas condutas internas que aconteceram e que impactaram o dia a dia ou o rendimento deles. Muitas pessoas acabam deixando o local de trabalho porque não existe esse espaço. Então, acreditamos que o canal de sugestões faz total diferença na construção e no respeito ao colaborador”.

Além disso, é preciso preparar a equipe para o uso desses canais de sugestões, movimentando os líderes e os inserindo junto às equipes. Assim, a companhia entende o que está acontecendo em seu ambiente e em algumas questões relacionadas diretamente ao desenvolvimento da organização, evitando tais situações.

“As empresas precisam cada vez mais promover esses espaços para que elas consigam entender de fato em que ponto precisam melhorar. Se as pessoas, que fazem a empresa se desenvolver, não estiverem bem em um ambiente propício por conta de alguma atitude ou por processos que dificultem esse desenvolvimento, é importante que olhemos para isso”, destaca o CEO.

Segundo Bernardino, a existência de um portal de sugestões é uma forma de garantir o crescimento da organização. Entretanto, as empresas acabam não sabendo de tantas informações que às vezes afetam de forma negativa as pessoas no ambiente de trabalho. Por isso, esse meio de comunicação permite diminuir o impacto, implementar rapidamente estratégias de risco e ainda monitorar as próprias inspeções internas.

“Toda empresa precisa criar possibilidades de diálogo no começo. Então, quando você observa que o diálogo não está sendo bacana, havendo muita saída de pessoas ou clima pesado na empresa, acho que esse é o momento de recorrer a esses canais. É possível fazê-lo por meio do canal de sugestões, para questões mais delicadas, ou oferecendo sugestões e dicas para desenvolvimento da empresa. Acredito muito que esse diálogo faz a diferença”, finaliza o CEO.