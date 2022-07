Canon mostra lineup de produtos na Content Creator Expo

Não é novidade pra ninguém que o universo digital expandiu em uma velocidade impressionante. Impulsionadas pelo confinamento obrigatório, causado pela Covid-19, as pessoas embarcaram de cabeça no digital buscando criar conteúdo com cada vez mais qualidade.

Esse é o objetivo da Content Creator Expo que acontece de 22 a 24 de julho, no Centro de Eventos Fecomércio, em São Paulo. A feira irá trazer uma discussão sobre o mercado de criação de conteúdo digital, filmmakers, agências e produtoras audiovisuais de pequeno porte, para que eles possam se reunir e aprender como melhorar a qualidade técnica dos seus conteúdos.

A Canon do Brasil, líder mundial em soluções de imagem, levará diversos produtos de seu lineup ao evento como as câmeras da linha de Cinema EOS R5 C, EOS C70, as mirrorless EOS R, RP, R3, R5 e a EOS R6, além das filmadoras profissionais, Comcorders XA55 e XA15.

“Sabemos que hoje ser criador de conteúdo é uma profissão, e este mercado é um universo que cresce exponencialmente. Para nós da Canon é muito importante mostrarmos a esse público que temos soluções e produtos que irão profissionalizar ainda mais a entrega deles”, conta Fabio Zuccaratto Migotto, Supervisor de Vendas Broadcast da Canon do Brasil.

Além de levar seus produtos, no dia 23 de julho, a Canon também irá palestrar no congresso por meio do executivo de contas da Canon do Brasil, Bruno Massao.

Serviço:

O que: Canon na Content Creator Expo

Quando: 22 a 24 de julho

Onde: CENTRO DE EVENTOS FECOMÉRCIO

Rua Doutor Plínio Barreto, 285 – Bela Vista, São Paulo, SP – 01313-020

Brasil

Entrada: Acesso a feira, espaço de expositor e demo área: R$ 19,90

Acesso/Passaporte do Congresso + Palestras: R$ 690,00