Capital paulista recebe II Festival gratuito de Cactos e Suculentas

As plantas colecionáveis serão destaque durante dez dias nas lojas do Shopping Garden Tatuapé e Shopping Garden Sul, em um festival gratuito e simultâneo nas lojas, que trará uma grande variedade de cactos e suculentas de diversas espécies, formatos, tamanhos e cores. Bastante funcionais, as suculentas e os cactos se adaptam em qualquer ambiente.

No Brasil existem cerca de 200 tipos de cactos e suculentas, ideais para o cultivo em casa ou no escritório, fáceis de cuidar e podar, possuem grande capacidade de armazenar água o que facilita a rega, que não precisa ser constante, um dos motivos pelos quais elas têm se tornado tendência para quem gosta de jardinagem e muita utilizadas em projetos paisagísticos, completando a decoração dos ambientes.

A infinidade de espécies e tamanhos, além do fácil cultivo têm incentivado colecionadores e também um novo caminho para quem quer empreender na área. Minijardins, os famosos terrários, produzidos com cactos e suculentas estão cada vez mais em ascensão entre os presentes para homens e mulheres. As plantas também podem ser plantadas em xícaras ou em taças.

Quem também marcará presença no festival é o especialista em terrários Roger Evangelista, autor da primeira publicação brasileira de Terrários, o livro Plantando Criatividade Colhendo Arte, publicado pela Editora SENAC SP. Roger ensinará, em duas aulas gratuitas, uma no dia 28 de agosto, no Shopping Garden Tatuapé e outra ministrada no dia 4 de setembro, no Shopping Garden Sul, ambas às 10h da manhã, como montar um terrário e os cuidados básicos, usando as suculentas e os cactos.

O Festival de Cactos e Suculentas, é gratuito, promovido pelo Shopping Garden, de 26 de agosto até 04 de setembro e as inscrições para as aulas gratuitas devem ser feitas por meio do e-mail [email protected] O estacionamento é gratuito e os visitantes também podem almoçar ou tomar um café, no restaurante local, em meio à natureza.

Serviço

Festival de Cactos e Suculentas

Shopping Garden Tatuapé e Shopping Garden Sul

Data: 26 de agosto até 4 de setembro de 2022

Horário: De segunda a domingo das 9h às 17h30

Aula gratuita sobre como montar um terrário no Shopping Garden Tatuapé: 28 de agosto, às 10h

Aula gratuita sobre como montar um terrário no Shopping Garden Sul: 4 de setembro, às 10h

Endereços: Shopping Garden Tatuapé: Avenida Salim Farah Maluf, 2211 / Shopping Garden Sul: Avenida dos Bandeirantes, 5900