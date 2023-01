Carbios e Novozymes fortalecem colaboração com parceria estratégica exclusiva de longo prazo para garantir liderança mundial em biorreciclagem de plástico PET

Notícias regulamentares:

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, e a Novozymes, líder mundial em soluções biológicas, anunciaram hoje uma parceria estratégica internacional exclusiva de longo prazo. Este importante acordo garante a produção a longo prazo e o fornecimento de enzimas de degradação de plástico PET patenteadas da Carbios em escala industrial para a primeira planta de reciclagem biológica de PET do mundo, com início de produção previsto para 2025 em Longlaville (França), bem para os futuros clientes licenciados da empresa.

Parceria internacional exclusiva

A Carbios e a Novozymes mantêm uma parceria desde 2019 para desenvolver soluções baseadas em enzimas e enfrentar o desafio de sustentabilidade da poluição plástica, tanto na reciclagem de polietileno tereftalato (PET)1 quanto na biodegradação de poliácido láctico (PLA)2. Com base no atual Acordo de Desenvolvimento Conjunto (JDA), Carbios e Novozymes ampliarão sua colaboração para desenvolver, otimizar e produzir enzimas que serão subsequentemente fornecidas pela Novozymes a todos os licenciados da tecnologia da Carbios. O novo acordo concede a ambas as partes exclusividade no campo da parceria.

Implementação industrial em larga escala

A parceria estratégica apoia a implementação industrial em larga escala da tecnologia patenteada de reciclagem de PET da Carbios, começando com a futura unidade de referência industrial da empresa em Longlaville (França), que será a primeira planta de reciclagem biológica de PET do mundo. A construção vai começar ainda este ano e ambas as licenças de construção e operação já foram apresentadas às autoridades locais. A produção da fábrica está prevista para começar em 2025 e a capacidade de processamento será de 50 mil toneladas de resíduos por ano.

“É uma grande satisfação expandir nossa parceria com a Novozymes, líder mundial em soluções biológicas, e aproveitar nosso forte relacionamento atual para fornecer uma solução de abastecimento sustentável para nossos futuros clientes”, comentou Emmanuel Ladent, CEO da Carbios. “O apoio contínuo da Novozymes é uma prova de nosso compromisso conjunto de alcançar uma economia verdadeiramente circular para plásticos e têxteis que beneficie o meio ambiente e seja economicamente viável para todos os parceiros de negócios.”

“Estamos entusiasmados em avançar nossa colaboração com a Carbios assinando este contrato exclusivo e em apoiar a próxima fase de expansão deste novo negócio de reciclagem biológica de plástico”, disse Hans Ole Klingenberg, vice-presidente de Comercialização de Biossoluções Agrícolas e Industriais da Novozymes. “Ao fornecer soluções biológicas em larga escala, a Novozymes tem o prazer de contribuir para trazer a biorreciclagem de plásticos PET e fibras da Carbios para o mercado.”

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de biotecnologia verde que desenvolve processos biológicos e inovadores. Por meio de sua abordagem única de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa atender às novas expectativas dos consumidores e aos desafios de uma ampla transição ecológica, assumindo um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, recipientes e tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que, em seguida, podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiosa revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua fábrica de demonstração em Clermont-Ferrand (França) em 2021. Agora, a empresa deu mais um passo fundamental para a industrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, Carbios e L’Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia própria de reciclagem. Comprometidos com o desenvolvimento de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, a Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um acordo com a On, Patagonia, PUMA e Salomon para desenvolver soluções que promovam a reciclabilidade e a circularidade de seus produtos.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso únicoàbase de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos que são 100% compostáveis em temperatura ambiente, mesmo em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informações, acesse www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Sobre a Novozymes

A Novozymes é líder mundial em soluções biológicas. Juntamente com seus clientes, parcerias e a comunidade internacional, melhoramos o desempenho industrial enquanto preservamos os recursos do planeta e ajudamos a construir vidas melhores. Como a maior fornecedora mundial de tecnologias enzimáticas e microbianas, nossa bioinovação permite maiores rendimentos agrícolas, lavagem a baixa temperatura, produção com eficiência energética, combustível renovável e muitos outros benefícios dos quais contamos hoje e no futuro. Chamamos isso de “repensar o amanhã”. www.power-with-biology.com

