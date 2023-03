Carbios une-se à Rede de Economia Circular da Fundação Ellen MacArthur e tem como objetivo “Tornar o lixo plástico e a poluição uma coisa do passado”1

A Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, anuncia a sua adesãoàRede da Fundação Ellen MacArthur. A Carbios compartilha o compromisso da Fundação para acelerar a transição para uma economia circular, especialmente nas áreas de plástico e moda. Ao se uniràRede da Fundação Ellen MacArthur, a Carbios se conectará com outros líderes na principal rede de economia circular da Fundação que consiste de empresas, formuladores de políticas, academia, inovadores e líderes de pensamento do mundo inteiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005656/pt/

Carbios joins Ellen MacArthur Foundation’s circular economy network Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Se tornar um membro da Rede da Fundação Ellen MacArthur é um passo importante para o desenvolvimento da Carbios, e um bem óbvio visto o nosso compromisso compartilhado para uma economia circular”, disse Emmanuel Ladent, diretor executivo da Carbios. “Com acesso a ideias, líderes de pensamento e novos colaboradores, estamos entusiasmados em aproveitar a rede de especialistas da Fundação para apoiar o acesso ao mercado para nossas soluções inovadoras a fim de reduzir a poluição causada por plástico.”

“A Carbios é uma empresa altamente respeitada com a capacidade de causar impacto e um alto nível de adesão organizacional. Damos as boas-vindas a Carbios como um membro da Rede e estamos ansiosos para apoiar a empresa em sua jornada de economia circular”, disse Katie Attrill, gerente da Rede na Fundação Ellen MacArthur.

A Carbios adere totalmenteàvisão da Fundação Ellen MacArthur de uma economia circular relacionada ao plástico. Suas revolucionárias tecnologias de biorreciclagem e biodegradação já correspondem às ações definidas pela Fundação:

Eliminar todos os itens de plástico problemáticos e desnecessários Inovar para garantir que os plásticos do qual precisamos sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis Circular todos os itens de plástico que utilizamos para mantê-los na economia e fora do meio ambiente

Por meio de projetos colaborativos ambiciosos, os plásticos e a moda são dois temas importantes para a Fundação e também estão no centro das atividades da Carbios. Para oferecer soluções acionáveis para apoiar os ambiciosos compromissos para os setores de embalagem sustentável e têxtil, a Carbios fundou dois consórcios: um no setor de embalagens estabelecido com a L’Oréal em 2019 e ao qual se juntaram a Nestlé Waters, a PepsiCo e a Suntory Beverage & Food Europe; o outro, criado em 2022 no setor têxtil com as marcas de vestuário e moda On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. e Salomon. Juntos, os membros do consórcio desenvolvem soluções que promovem a reciclagem e a circularidade de seus produtos.

Esta adesãoàRede da Fundação Ellen MacArthur leva as ações de economia circular da Carbios um passo adiante. A Carbios recentemente reforçou seu compromisso com a circularidade e a responsabilidade ambiental ao publicar seu primeiro Relatório de Sustentabilidade no final de 20222. Em 2019, as soluções biorrecicláveis e biodegradáveis da Carbios estiveram entre as primeiras inovações a serem rotuladas como “Solução Eficiente” pela Solar Impulse Foundation3.

Sobre a Carbios

Estabelecida em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de química verde que desenvolve processos biológicos e inovadores. Por meio de sua abordagem exclusiva de combinar enzimas e plásticos, a Carbios tem como objetivo atender as novas expectativas dos consumidores e os desafios de uma ampla transição ecológica, assumindo um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, recipientes e tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que depois podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação em PET, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiosa revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua fábrica de demonstração em Clermont-Ferrand (França) em 2021. Agora, a empresa deu mais um passo fundamental para a industrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures

Em 2017, a Carbios e a L’Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia proprietária de reciclagem. Comprometidas em desenvolver soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europa se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um contrato com On, Patagonia, PUMA e Salomon, a fim de desenvolver soluções que promovam a capacidade de reciclagem e circularidade de seus produtos. A PVH Corp. se uniu a este consórcio em janeiro de 2023.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso únicoàbase de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos 100% compostáveis em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informações, acesse www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Esta tradução é apenas para fins informativos.

Em caso de discrepância entre as versões em português e inglês deste comunicadoàimprensa, a versão em inglês prevalecerá.

1https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/plastics/overview



2 Cf. comunicado de imprensa datado de 15 de dezembro de 2022



3 A Solar Impulse Foundation identificou mais de mil soluções limpas e rentáveis, economicamente viáveis e que podem ser implementadas em larga escala.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005656/pt/

Contato:

CARBIOS



Melissa Flauraud



Assessoria de Imprensa

[email protected]



Benjamin Audebert



Relações com Investidores

[email protected]



+33 (0)4 73 86 51 76

Assessoria de Imprensa (Europa)



Iconic



Marie-Virginie Klein

[email protected]



+33 (0)1 44 14 99 96

Relações com a Imprensa (EUA)



Rooney Partners



Kate L. Barrette

[email protected]



+1 212 223 0561

Press Relations (DACH, Alemanha (D), Áustria (A) e Suíça (CH))



MC Services



Anne Hennecke

[email protected]



+49 (0)211 529 252 22

Fonte: BUSINESS WIRE