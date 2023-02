Cardápios semanais permitem maior organização na cozinha

O DeliRec, rede social para os apaixonados por gastronomia, lança cardápios semanais, função para ajudar as pessoas a se planejarem na cozinha, buscando evitar o estresse e visando preparar cardápios de maneira simples e criativa. Com a novidade, os usuários da plataforma poderão encontrar menus completos nas categorias Prático, Econômico e Saudável.

No Prático, são disponibilizadas receitas que levam até 30 minutos para serem preparadas. Já no Econômico, os usuários encontrarão receitas que exigem pouco tempo para serem preparadas, além de levar poucos ingredientes e utensílios, economizando assim nas compras do supermercado, no gás de cozinha e na louça para lavar.

Por fim, o Saudável traz refeições balanceadas para quem busca uma alimentação mais equilibrada. Os cardápios são disponibilizados de segunda-feira a domingo e são renovados a cada semana. Os menus contam com café da manhã, almoço e jantar selecionados por nutricionistas. Além disso, também são sugeridos acompanhamentos para cada refeição.

“Com essa novidade, os usuários terão menus personalizados. Todos os dias, acordamos com a missão de levar uma maneira mais prazerosa de cozinhar. Por isso, no menu Prático é possível reutilizar ingredientes. Se um dia você fez frango grelhado, no dia seguinte pode ser feito um empadão ou arroz de frango, por exemplo”, explica Claudio Gandelman, CEO e fundador do DeliRec.

Já a função Econômica é para aqueles que querem inovar sem gastar muito. E para quem busca incluir mais saúde na alimentação, existe o Saudável.

Para facilitar o acesso à área do Meu Menu, a rede social separou a função em uma única aba na plataforma, o que facilita a visualização e a navegação do usuário. É possível ainda verificar o cardápio por dia ou por semana.

Nos três menus, os usuários poderão escolher pela versão com carne ou vegetariana. Todas as receitas possuem lista para a compra de todos os ingredientes necessários para os pratos da semana, o que pode auxiliar no planejamento semanal, além de poder compartilhar com outras pessoas ou salvar nos celulares a lista de ingredientes. O Meu Menu é gratuito nos sete primeiros dias, após isso é preciso fazer uma assinatura por mês.