Carnaval do Mirante 2023 terá quatro dias de festa com diversidade de estilos

O Carnaval do Mirante 2023, uma das festas privadas de Belo Horizonte, acontece entre 17 e 20 de fevereiro. Os quatro dias de evento reúnem atrações que passam pelo funk, axé, pagode, sertanejo e nova MPB. Nomes como Wesley Safadão, Dennis, Ludmilla, João Gomes, Léo Santana, Pedro Sampaio, Duda Beat, Clayton e Romário, BaianaSystem, Filipe Ret, MC Cabelinho, Bala Desejo, Poze do Rodo, entre outros, estão na programação do evento que acontece no Mirante Beagá. As vendas de ingressos já estão disponíveis.

Todo o line-up foi construído pensando na diversidade de estilos. Para esta edição, o Baile do Dennis ganha uma nova roupagem, com mais dois convidados Filipe Ret e MC Cabelinho. No sábado tem Safadão e Pedro Sampaio e Ludmilla. Domingo será eclético com nomes como João Gomes, Leo Santana e Clayton e Romário. E a segunda-feira é voltada para os sons alternativos, com artistas como Bala Desejo, Duda Beat e Baiana System.

“O carnaval 2023 volta de maneira completa após os percalços vividos pelo setor no período de pandemia. Por isso, temos uma responsabilidade muito grande com o público, em um dos principais destinos carnavalescos do Brasil, com uma festa do porte que a cidade merece”, comenta Carlos Magno, um dos sócios, da Box. Bold Xperiences que organiza o Carnaval do Mirante.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Programação

Como manda a tradição, a programação começa com o Baile do Dennis, na sexta-feira, 17 de fevereiro, e o público também confere apresentações de Filipe Ret e MC Cabelinho no dia.

No sábado, dia 18 de fevereiro, o line up conta com Wesley Safadão, Pedro Sampaio e Ludmilla. Já no domingo, dia 19, é a vez de Leo Santana, João Gomes, e Clayton e Romário com as canções “Ai Eu Chorei”, “Água Nos Zói”, “Pingaiada”, “Calma Coração” e outras, além de DDP Diretoria.

Para encerrar a programação 2023, na segunda-feira, 20 de fevereiro, a festa conta com artistas da MPB. Sobem ao palco Péricles, Duda Beat, BaianaSystem, Poze do Rodo e Bala Desejo, banda formada em 2021 pelos cantores e compositores Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra.