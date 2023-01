Carro por assinatura: o que observar antes de contratar?

Todos os dias, milhões de carros circulam pelas ruas do país. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura disponibilizados no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), quase 60 milhões de automóveis estão registrados no país e a frota total passa de 100 milhões, como mostra uma publicação do site Auto Esporte.

De acordo com a ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), 8% dos veículos em circulação no setor de locação já estão destinados ao serviço de assinatura, o que corresponde a cerca de 80 mil carros.

Luiza Soares, gerente comercial do Carro por Assinatura Porto Bank, afirma que a modalidade tem despertado interesse no público por conta de suas particularidades comparadas às opções tradicionais, como a compra, o aluguel e o financiamento.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A seguir, ela explica as principais características da modalidade e esclarece os pontos que devem ser observados ao contratar um carro por assinatura:

1 – Entender como funciona o serviço

Soares explica que na assinatura de um carro o cliente paga um valor mensal no qual pode estar incluso seguro, IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), documentação, manutenção, carro reserva, serviço de leva e traz, entre outros.

“Além disso, o cliente utiliza o veículo durante o período do contrato e, ao final, devolve o carro para a empresa sem ter que se preocupar com desvalorização e revenda”, afirma.

2 – Atentar-se ao prazo e condições de contrato

Nas palavras de Soares, o consumidor também deve ficar atento ao prazo e às condições contratuais, pois cada empresa tem seus requisitos e regras.

“Tire todas as suas dúvidas com a empresa escolhida e esteja ciente dos seus direitos e obrigações como cliente. Outro ponto de atenção é em relação ao prazo do contrato e condições caso você queira devolver o veículo antes do prazo estipulado”, diz ela.

3 – Escolher o veículo ideal para o perfil

De acordo com a gerente comercial do Carro por Assinatura Porto Bank, a empresa deve fazer uma análise do que realmente é necessário e faz sentido para cada cliente, inclusive no que diz respeito às características do veículo.

“É preciso alinhar as expectativas nos quesitos conforto, economia, desempenho e outros fatores para determinar o modelo mais adequado para o perfil do consumidor. Para uma pessoa que viaja muito, por exemplo, um veículo potente e econômico, com um motor T270 seria uma boa opção”, explica.

4 – Verificar se a km contratada atende às necessidades

Soares acrescenta que, geralmente, as empresas de assinatura de veículos estipulam planos de quilometragem mensal, determinando a distância que o cliente pode percorrer com o carro durante cada mês.

“Caso a pessoa ultrapasse a quilometragem contratada, ela pode ter que pagar um valor adicional, por isso é importante escolher um pacote que atenda às necessidades do cliente”, recomenda.

5 – Comparar preços

“Para fazer um bom negócio, é muito importante pesquisar os valores antes de assinar um contrato, comparando orçamentos e considerando os benefícios atrelados ao preço”, afirma Soares.

Apesar disso, prossegue, preço não é o único fator a ser levado em consideração: também é importante considerar a confiabilidade da empresa com a qual se está negociando.

6 – Escolher uma empresa confiável e já conhecida no mercado

Para concluir, Soares observa que existem diversos estabelecimentos que oferecem o serviço de assinatura de veículos no mercado brasileiro, mas o consumidor deve optar por uma empresa de confiança.

“Verifique se a companhia em questão já está consolidada no mercado, além de analisar a indicação de amigos e familiares. Assim, você pode se sentir mais confiante para contratar o serviço de forma assertiva”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://carroporassinaturaporto.com.br/