Casillero del Diablo lança nova campanha de Dia das Mães

Com base em ampla repercussão na mídia e nas redes sociais, datas comemorativas são ocasiões importantes não apenas pelo estímulo ao consumo e compra de presentes, mas também para que marcas atinjam seus públicos com mensagens positivas baseadas em emoção e reflexão.

Seguindo esta premissa, e visando enaltecer os períodos de pausas das figuras maternas, Casillero del Diablo, marca de vinhos chilena da Concha Y Toro, apresenta sua campanha para o Dia das Mães intitulada “Toda Mãe é uma Lenda”. A campanha enaltece o desempenho materno e suas individualidades.

A marca parte da ideia de que, com a evolução do mundo, as mulheres desejam ser reconhecidas diariamente e não apenas em épocas de celebração, e principalmente, buscam prazer e descanso em seus intervalos de individualidade.

De acordo com a consultoria mundial Wine Intelligence, as mulheres são maioria entre consumidores que apreciam vinho no Brasil. Em outubro de 2021, o gênero feminino representou 52% do consumo no país. Atenta à preferência feminina, Casillero del Diablo convida, portanto, mães a celebrarem e brindarem a data especial com vinhos da marca.

A campanha Toda Mãe é uma Lenda é protagonizada pela influenciadora Fabiana Justus, mãe de gêmeas, que se inspira nas suas lendas pessoais, na sua mãe e nas suas avós, para fazer o melhor para suas filhas. Fabi fala sobre o conceito de ser mãe – aquela que se cobra muito, que tenta atender todas as expectativas e que mesmo com tanto esforço, acha que não está fazendo tudo que poderia, mas na verdade está.

Consumido em 150 países, Casillero reporta vendas de 60 milhões de garrafas por ano.