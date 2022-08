Cemitério do Grupo Zelo recebe prêmio nacional de gestão

O Grupo Zelo, empresa especializada no mercado death care, foi reconhecido com o Prêmio Qualidade & Excelência 2022, realizado pela Acembra/Sincep (Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil). A empresa, que administra 22 cemitérios e crematórios brasileiros, foi uma das vencedoras na categoria “Melhores Práticas de Gestão” com um case do Cemitério Memorial da Paz, localizado no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. A unidade fazia parte do grupo Plano da Paz e passou por um processo de fusão e aquisição em 2021, quando foi integrada ao Grupo Zelo.

O Prêmio Qualidade & Excelência tem abrangência nacional e está em sua segunda edição. A premiação foi dividida nas categorias “Melhores Práticas de Gestão” e “Empresa Acolhedora”. Um comitê técnico especializado avaliou seis pontos-chave de cada empresa: ética & compliance, liderança e desenvolvimento profissional da equipe, apoio ao luto, responsabilidade social, gestão do conhecimento e marketing.

O Cemitério Memorial da Paz foi o único do estado do Ceará a figurar na lista de vencedores e foi reconhecido pelas práticas relacionadas a ética & compliance e apoio ao luto. Para Roberto Toledo, diretor regional do Grupo Zelo no Ceará, este reconhecimento reforça a importância de ampliar as boas práticas de gestão no setor funerário. “A profissionalização do setor vem se mostrando uma ferramenta fundamental para atualização do tradicional mercado funerário e para a consolidação deste setor.”, ressalta Toledo.

No site do Acembra/Sincep é possível conferir a lista completa de vencedores: https://newsacembrasincep.com.br/2022/08/22/premio-qualidade-excelencia-acembra-sincep-2022-veja-o-resultado/