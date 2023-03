Centro de Medicina Esportiva Samaritano é inaugurado no Ibirapuera

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolverem problemas cardíacos, obesidade, diabetes e outras doenças não transmissíveis até 2030. Ainda com base nos dados da OMS, o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo — e o primeiro na América Latina, com 46% da população.

O Centro de Medicina Esportiva Samaritano, da rede Americas, é destinado a diversos públicos: atletas de alto rendimento, praticantes de esportes e sedentários. Com uma equipe de 20 ortopedistas de todas as subespecialidades, diariamente, a unidade oferece tratamentos de medicina regenerativa, terapias de onda de choque, teste ergométrico exclusivo para ciclistas, check-up esportivo e corporativo (com programa de combate ao sedentarismo), além de reabilitação e recuperação com ciclo fechado de 360º. Os profissionais de todas as especialidades, como cardiologistas, endocrinologistas, fisioterapeutas e nutricionistas, são especializados em medicina esportiva com prática de, pelo menos, 10 anos.

“Nossa estrutura é com foco em oferecer um centro especializado de medicina integrada, equipe multiprofissional experiente e qualificada, com um olhar ampliado do paciente. Isso tudo aliado ao uso de equipamentos tecnológicos e um ambiente preparado para proporcionar acolhimento, saúde e bem-estar”, destaca o Dr. Carlos Vicente Andreoli, diretor do Centro de Medicina Esportiva Samaritano, que trabalha há mais de 20 anos na área.

Os pacientes que necessitarem de procedimentos de alta complexidade, assistidos por esses profissionais, serão direcionados aos hospitais Samaritano Higienópolis e Paulista, ambos da rede Americas, garantindo a continuidade do tratamento de forma integrada. “Nossa atuação está focada como um centro ambulatorial, com avaliação, diagnóstico e indicação para o tratamento adequado, sempre com um atendimento personalizado e acompanhamento de todas as etapas do tratamento”, frisa Dr. Andreoli.

O Centro de Medicina Esportiva Samaritano atua considerando três pilares: a inovação, a qualidade do atendimento médico e experiência do paciente.

Infraestrutura

O prédio de três andares está localizado na Rua Bento de Andrade, 311, no bairro do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Possui dois mil metros quadrados, quatro consultórios de ortopedia e clínica médica e um de medicina esportiva e nutrição.

No térreo, fica o centro de reabilitação ortopédica com aparelhos de academia e diversos equipamentos para uso da fisioterapia. No primeiro andar, estão localizados os consultórios e a sala de medicina esportiva para a realização de exames como ergoespirometria (teste cardiopulmonar) e avaliação isocinética (análise computadorizada que fornece dados de força, potência e resistência muscular) e bioimpedância (avaliação composição corporal). No mesmo andar, fica disponível a ultrassonografia diagnóstica para auxílio nos procedimentos de infiltração.

Já o espaço de Recovery e Bem-estar, localizado no último andar, permite que parte das atividades sejam feitas ao ar livre. Possui equipamentos para a prática de crioimersão game ready -, sistema avançado para o tratamento de lesões usado para uma recuperação mais completa e eficiente, além da redução de dor do paciente. Essa tecnologia acelera a recuperação do atleta após esforço físico, para a continuidade e melhoria do desempenho no esporte com melhores condições fisiológicas. O atleta fica imerso em uma banheira com água fria entre 10 e 15 graus. Caso necessário, tem à disposição botas de compressão pneumáticas, após atividade física, usadas para ajudar na drenagem do edema, a fim de melhorar a circulação sanguínea e linfática.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h. Agendamentos podem ser feitos pelo site www.samaritano.centraldemarcacao.com.br ou pelos telefones (11) 3225-3969 / 4504-8755.