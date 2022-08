Certificações reconhecem consumo de energia de fontes 100% renováveis

De acordo com um levantamento da Grant Thorton, 39% das empresas brasileiras devem investir em ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa ou Environment, Social and Governance, em inglês) nos próximos 12 meses. Para a validação dos processos, é possível contar com certificações, inclusive internacionais, que atestam as melhorias. É o caso da Luft Healthcare, operadora logística da Luft Logistics voltada à área da Saúde. Ela acaba de receber o certificado internacional I-REC emitido pela Trinity Energia/Instituto Totum.

O certificado I-REC(e) é um sistema global de rastreamento de atributos de energia renovável projetado para facilitar a contabilidade confiável de MWh renovável. Ele reconheceu que, desde 2018, a operadora reduziu em 100% sua emissão de carbono proveniente do consumo de 5.346 MWh de energia elétrica na sede em Itapevi (SP), substituindo-a por energia 100% renovável; que 100% da energia consumida é proveniente de fontes renováveis (Eólica, Solar, Biomassa, PCH e CGH) e garantiu que as usinas geradoras da energia consumida no local atendem a no mínimo 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OD’s) da ONU (Organização das Nações Unidas).

“Deixamos de emitir 656 tCo2 e contribuímos para o equivalente a 4.595 árvores plantadas”, afirmou Angélica Nogueira, Diretora de Serviços da operadora.

Emissora da certificação, a Trinity Energia é uma comercializadora e gestora independente que atua no mercado livre de energia e que utiliza metodologia aderente à utilizada pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, programa nacional para quantificação de emissões de GEE e compatível com as metodologias de quantificação do Painel Inter Governamental sobre Mudança Climática (IPCC).