Cervejas do Grupo Petrópolis são premiadas no Brasil Beer Cup 2022

Sete rótulos de cervejas do Grupo Petrópolis foram vencedores da terceira edição do Brasil Beer Cup (BBC), considerado um dos maiores concursos de cerveja da América Latina. Neste ano, o evento foi realizado em Florianópolis, entre os dias 24 a 26 de outubro, e o encerramento e premiação aconteceram no Hard Rock Live Florianópolis, na última quinta-feira (27).

Organizado pelo Science of Beer Institute, o concurso contou com a presença de mais de 70 jurados nacionais e internacionais, que foram responsáveis pela avaliação de quase 2 mil amostras às cegas vindas de 325 cervejarias de 19 Estados brasileiro e de países como Alemanha, Argentina e Uruguai.

Entre os representantes do Grupo Petrópolis, estavam presentes Ana Paula Nogueira Nicolino e Bruna Nunes, integrantes da área de Qualidade Assegurada Corporativa, juntamente com Isabel Tebaldi, da unidade de Teresópolis.

As cervejas Crystal, Petra Origem Puro Malte, Cacilds, Itaipava, Itaipava 100%Malte, Weltenburger Kloster Barok Dunkel e Black Princess Doctor Weiss foram as escolhidas pelo júri e receberam as seguintes premiações

CERVEJAS PREMIADAS DO GRUPO PETRÓPOLIS

1 – Medalha de ouro: Crystal

Estilo: Lager styles / American-Style Lager

2 – Medalha de ouro: Petra Origem Puro Malte

Estilo: Lager styles / Australasian, Latin American or Tropical-Style Light Lager

3 – Medalha de prata: Itaipava 100%Malte

Estilo: Lager styles / Australasian, Latin American or Tropical -Style Light Lager

4 – Medalha de prata: Itaipava

Estilo: Lager styes / American-Style Lager

5 – Medalha de prata: Cacildis

Estilo: Lager styles / Contemporary American-Style Lager

6 – Medalha de bronze: Black Princess Doctor Weiss

Estilo: Ale styles /South Gernan-Style Kristal Weizen

7 – Medalha de bronze: Weltenburger Kloster Barock Dunkel

Estilo: Lager styles/Munich-Style Dunkel