Ceusa aposta em criatividade e invade SPFW com ação interativa

A Ceusa é a nova patrocinadora do principal festival de moda, arte sustentabilidade, inovação, conhecimento e tecnologia do país: A SPFW+IN-Pactos, que acontece na capital paulista. A edição vem para reforçar o papel da cidade como centro de vanguarda e criatividade do hemisfério sul. O festival começa com a edição híbrida N53 – de 31 de maio a 04 de junho- e termina em novembro.

A ação da Ceusa é totalmente focada em elementos que fazem parte do DNA da marca, que aposta no que é surpreendente, na criatividade e na inspiração que o universo da moda tem na hora de vestir a casa das pessoas. A Ceusa estará presente no Komplexo Tempo, recém-inaugurado em um antigo galpão do século passado na Móoca, com a ocupação de espaço histórico na moda, um bairro pioneiro na indústria têxtil e que hoje é um polo de inovação na cidade.

No espaço, os convidados para os desfiles vão participar de uma ação interativa, na qual um painel com as iniciais do evento (SPFW) vai se transformar completamente. Num jogo lúdico, os convidados vão receber uma peça de cerâmica Ceusa numerada e, eles mesmo vão fazer parte da montagem desse grande quebra-cabeças que vai virar instalação artística e ficará em exposição na parede externa do evento. Vídeos da ação e dos desfiles também ganharão espaço nas redes sociais da marca, trazendo a união da moda com arquitetura para todos verem.

A cerâmica Ceusa escolhida para estrelar a ação é a coleção Bubbles, inspirada nas criações handmade do universo da moda. O chamado ‘feito à mão’ está na essência do processo criativo da linha, onde bolhas de sabão foram produzidas e pigmentadas manualmente, e então aplicadas sobre a placa cerâmica.

“A Sua Casa Veste o Quê?”

Assim como na moda, a casa também é uma forma de expressão de personalidade, e tanto a ser externalizado como expansão de quem se é. Esse é o foco da comunicação de Ceusa. Com o tema Pulse, debruçado nos conceitos: Maximalismo Estimulante, Lúdico Futurista e New Vintage, a Ceusa lançou 24 novas coleções este ano. Nas esferas cotidianas, o anseio por expressão e espontaneidade convida à diferenciação, a experimentar e valorizar todas as formas de agir, pensar, se vestir e “vestir a casa”.

Outra iniciativa foi ao lado da estilista Isabela Capeto, que estreou sua atuação no segmento de arquitetura e decoração em parceria de peso com a Ceusa. As coleções de porcelanato assinadas pela profissional trazem a sinestesia entre os universos das passarelas e do design de interiores, celebrando o artesanal, a cor e a valorização da cultura brasileira.