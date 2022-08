Chef Gourmet Farroupilha inaugura neste sábado (06)

A partir deste sábado, 06 de agosto, moradores de Farroupilha e região contarão com uma franquia da Escola de Gastronomia Chef Gourmet na cidade. A rede de escolas é oferece cursos profissionais e por hobby a partir de uma metodologia de ensino que tem foco na prática e é conduzida por professores com experiência de mercado. A Chef Gourmet Farroupilha ficará localizada em um dos pontos de maior movimento da cidade, na área central, na Rua Pinheiro Machado esquina com a Júlio de Castilhos, em um prédio de 320 m² com dois andares.

A Chef Gourmet Farroupilha oferece uma infraestrutura composta por duas cozinhas profissionais, quatro salas exclusivas para atendimento ao cliente, sala teórica para aulas de gestão de negócios e inglês, sala de sommelier, bartender e mestre cervejeiro, além de um salão de eventos para alunos, parceiros e a comunidade. A escola ainda possui método rotativo, permitindo que o aluno inicie as aulas logo após a matrícula, sem a necessidade de esperar.

Antes mesmo da inauguração, os sócios-proprietários do empreendimento, Fernando Rigatti e Demétrio Tiburi, relatam que já estão com grande procura pelos cursos. “Teremos valores especiais no período pré e pós inauguração. Já temos muitas visitas agendadas na semana que antecede a abertura. Esta é a mágica que a Chef Gourmet traz à cidade”, revelam. Para eles, a expectativa para a abertura da escola no munícipio é positiva. “Sabemos que não há nada igual na região, oferecendo o que temos de melhor em termos de estrutura para capacitação na área de Gastronomia”, projetam.

Para os sócios, o empreendimento agregará valor e conhecimento ao setor gastronômico de Farroupilha, além de atender quem busca aumentar o portfólio na área apenas por hobby. “Nossos cursos são especialmente desenhados e elaborados de forma a elevar o nível gastronômico, com professores altamente capacitados e reconhecidos nacionalmente”, explicam.

Escola oferece variedade de cursos

Um dos profissionais que integra o corpo docente da escola é o chef Guilherme Fernando Pereira, que ministrará os cursos de Chef de Cuisine e Cozinha por Hobby. Aos 17 anos, Pereira descobriu o interesse e gosto pela Gastronomia e buscou cursos para se desenvolver. Atualmente, é pós-graduando no curso de Gestão Estratégica para Novos Negócios Gastronômicos pela Unicesumar; proprietário da empresa Napoli Ateliê de Massas; chef de cozinha no Bistrô Casa dos Cogumelos; ministrante de treinamentos na empresa Wictory Fornos; e integra o Núcleo de Alimentação na Microempa Caxias do Sul.

Para o chef, a escola movimentará o setor gastronômico da cidade, agregando conhecimento e novidades para a área. “Fico muito feliz e orgulhoso em fazer parte do grupo de professores que contribuirão para a troca de conhecimentos e ensinamentos aos nossos futuros alunos”, relata Pereira. “Buscarei sempre associar a técnica ao mercado de trabalho”, garante o chef.

Entre os cursos que serão ofertados pela unidade de Farroupilha está: Chef de Cuisine, Chef de Cuisine Jr. (7 a 12 anos), Cozinha de Kids (4 a 6 anos), Chef Boucherie (Carnes), Pâtisserie e Boulangerie (Panificação e Confeitaria), Bartender, Sommelier, Pizzaiolo, Vegan and Plant Based e Cozinha Funcional. As matrículas abriram no dia 1º de agosto.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a escola está em expansão pelo Brasil e possui mais de 70 unidades ao redor do país. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, Instagram www.instagram.com/chefgourmetfarroupilha e telefone (54) 99715-6887. A Chef Gourmet Farroupilha está localizada na Rua Pinheiro Machado, 585, esquina com a Júlio de Castilhos, no bairro Centro.