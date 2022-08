Chitão de Massapê, o mais antigo do Ceará, mantém tradição popular viva

O município de Massapê, localizado na região norte do estado, está resgatando a tradição do Chitão mais antigo do Ceará. Realizado pela primeira vez em 24 de junho de 1933, na residência de Pergentino Aguiar, a Festa do Chitão transformou-se no principal evento da região, atraindo milhares de pessoas de diversas regiões do Brasil, principalmente por manter viva a tradição popular.

Completando em 2022, 29 anos, a festa que vem atravessando décadas, tem conquistado turistas de todo país, tornando-se um patrimônio cultural do estado. Passaram-se muitos anos, mas a vitalidade da tradição junina permaneceu inabalável no município que continuou promovendo esse festejo, buscando sempre resgatar a origem sertaneja do povo.

A atual gestora do município, Aline Albuquerque, ressaltou a importância do evento para a região e para o estado. “Estamos buscando manter viva essa tradição, que nos enche de orgulho, principalmente por enaltecer a figura do povo sertanejo, trabalhador que a tantos anos, ajudam no desenvolvimento do nosso estado. É gratificante ver tanta gente, de tantos lugares, nos visitando”, ressaltou.

Este ano, o evento aconteceu no final de julho e levou cerca de 20 mil pessoas à praça de eventos que puderam acompanhar shows de bandas tradicionais do estado como Mastruz com Leite e que também recebeu apresentações culturais de várias regiões do estado.

Para Aline, a valorização da cultura local é reconhecer a grandiosidade dos produtores culturais e do povo. “A gestão participa da construção das políticas culturais, trabalhando sempre com a diversidade. Queremos que todos os públicos participem das nossas atividades, conheçam e valorizem a nossa rica cultura”, finaliza.

Por que o nome Chitão?

No Nordeste brasileiro, pequenas ou grandes festas reúnem toda a comunidade e muitos turistas, com fartura de comida, quadrilhas, casamento matuto e forró. É comum os participantes das festas se vestirem de matuto, os homens com camisa quadriculada, calça remendada com panos coloridos, e chapéu de palha, e as mulheres com vestido colorido de chita, daí o nome chitão.

Chita é um tecido de planta barato, e antigamente de pouca qualidade, com estampas de cores fortes, e era originalmente utilizado por quem não tinha condições de usar outro tipo de tecido em suas roupas.