Cidade inteligente em Natal promove cursos de artesanato para comunidade local

A Artmar (Associação dos Artesãos de Massaranduba) e a Planet Smart City, proptech que constrói cidades e bairros inteligentes e inclusivos, promovem cursos de artesanato para comunidade local para que os moradores aprendam uma nova profissão e tenham uma fonte de renda.

A Smart City Natal é a segunda cidade projetada pelo grupo que oferece ações na área social com o objetivo de potencializar o empreendedorismo da região onde está inserida. Os cursos livres e as oficinas gratuitas acontecem no Hub de Inovação da cidade que oferece infraestrutura de alto padrão, acessibilidade, segurança, inovações e projetos voltados para o fortalecimento da comunidade. A coordenação do curso é feita pela educadora popular, Jeane Ferreira da Silva, que fundou a Artmar.

“Começamos o projeto com panos de prato e depois inserimos a fibra de carnaúba. E de lá pra cá, os produtos têm sido desenvolvidos por mulheres. Já chegamos a atender 40 famílias. Hoje, participam 20 famílias, e queremos que esse número aumente. Pretendemos estimular a participação da comunidade de Santo Antônio e de Massaranduba”, explica a fundadora da Artmar. “O projeto também promove atividades com cerâmica, massaranduba e ensina pintura”.

“Nós acreditamos no potencial do artesanato e da arte para empoderar pessoas e transformar histórias”, afirma Susanna Marchionni, CEO da Planet para o Brasil. “O traçado de carnaúba, em especial, vem de uma herança indígena que um dia se espalhou por todo o litoral nordestino, então é muito importante fazer esse resgate”, finaliza.