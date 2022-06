Cinco cidades para conhecer no interior do Paraná

O Brasil é um país de muitas belezas naturais que atraem cada vez mais turistas. No estado do Paraná, por exemplo, há várias cidades interioranas aconchegantes e surpreendentes, perfeitas para uma viagem de carro, quando se pode curtir as belas paisagens pelo caminho.

Para quem está planejando colocar os pés na estrada e gostou da ideia de visitar municípios no interior paranaense, tem-se a seguir uma lista com cinco opções de destinos para uma próxima viagem. Confira:

CIDADES NO INTERIOR DO PARANÁ PARA VISITAR EM UMA VIAGEM DE CARRO

Colônia Witmarsum

A Colônia Witmarsum fica a apenas sessenta quilômetros da capital paranaense e é capaz de transportar os seus visitantes para um pequeno vilarejo alemão, com artesanatos e culinária típicos do país. Estando no local, sugestiona-se visitar a Igreja Menonita, a Ponyland, e o Witmarzoo.

Lapa

Lapa é um município localizado a mais ou menos setenta quilômetros de Curitiba e que faz parte da região de Campos Gerais, conhecido por manter viva uma boa parte da história dos tropeiros aqui no país.

O centro histórico da cidade é recheado de casas históricas e coloridas bem preservadas, além de museus que podem ser visitados a preços bastante acessíveis. Estando por lá, vale conhecer o Theatro São João, a Igreja Matriz de Santo Antônio da Lapa, o Santuário de São Benedito e a Casa de Memória.

Morretes

Visitar Morretes é algo que impressiona já pelo caminho, pela beleza inquestionável das rodovias que fazem parte da viagem, já que é ainda mais bacana poder rodar curtindo a vista da Mata Atlântica, com muito verde, cachoeiras e montanhas.

Vale fazer pequenas pausas durante o caminho para curtir os mirantes e registrar o momento em fotografias. Inclusive, em alguns desses mirantes, são vendidos produtos locais, como cachaças e mel.

Dentre as atrações de Morretes estão o Ekôa Park, os museus, como o Centro Histórico Morretes e o Instituto Mirtillo Trombini, e as construções históricas com arquitetura colonial. Estando por lá, é essencial experimentar a carne cozida típica do local, que leva horas para ficar pronta e geralmente é acompanhada por arroz, mandioca e banana: o Barreado.

Bituruna

Trata-se de uma cidade interessante para quem curte o enoturismo ou turismo de uvas e vinhos. Bituruna está localizada em uma região montanhosa do estado e abriga propriedades dedicadas à vitivinicultura, com belas vinícolas, parreiras e produções próprias de sucos de uva e de vinhos. Muitas dessas propriedades preparam visitas guiadas para turistas, algumas delas com degustação.

Nem só de enoturismo vive Bituruna, que também oferece aos seus visitantes um local para conhecer melhor as influências da imigração italiana no local: o Museu Italiano. Por lá ainda é possível curtir festas típicas, como é o caso da Festa da Erva Mate e a Festa do Vinho. Para quem sai de Curitiba, basta pegar a BR 476 e curtir a viagem.

Antonina

A Antonina é um bom destino para quem gosta de visitar cidades históricas, com suas ruas em pedra, seus imponentes casarões da época colonial e cercada pela Serra do Mar. Desde o ano de 1975, há uma orquestra filarmônica municipal em Antonina, que, dada a sua importância local, passou a compor o folclore antoniense.

Quanto ao que fazer em Antonina, andar pelas ruas admirando a arquitetura colonial já é uma atração à parte, mas também vale a pena visitar a sua Igreja Matriz, que leva o nome de Nossa Senhora do Pilar e foi construída no local mais alto da cidade, e a Igreja Bom Jesus do Saivá, que data do século XVIII.

Ainda vale a pena conhecer as Ruínas de Antonina, também chamadas de Ruínas do Casarão Macedo e Ruínas do Armazém Macedo, que foram restauradas e transformadas em um centro cultural, com apoio do IPHAN.

Mais informações em https://www.toyotasulpar.com.br/