Cinco dicas ajudam a vender mais na Semana do Consumidor

O Dia do Consumidor já é uma das datas mais fortes do varejo no Brasil, podendo ser comparada à Black Friday, Natal e Dia das Mães em expectativa de vendas. Marcas de diversos segmentos aproveitam para oferecer descontos ao público e apostam em outras estratégias para ganhar visibilidade e atrair clientes novos. Quando bem planejada pelos lojistas, a ocasião também é uma excelente oportunidade para aumentar o ticket médio das compras e estreitar o relacionamento com os compradores habituais.

Os resultados das edições anteriores da campanha comprovam isso. Um estudo feito pela All In e Social Miner revela que o dia 15 de março movimentou R$ 722 milhões em 2022 – alta de 22% em relação ao ano anterior. Esse resultado tem sido esperado pelos varejistas e todos pretendem registrar um maior número de vendas no Dia do Consumidor.

Alexander Clein, Diretor Comercial do Olist, apresenta cinco dicas essenciais que ainda podem ser implementadas para que qualquer lojista qualifique o relacionamento com seus clientes e impulsione suas vendas durante e após a data.

Selecionar produtos em tendência

O primeiro passo para se destacar da concorrência é fazer uma boa curadoria dos produtos mais competitivos, levando em consideração a marca e principalmente o modelo que tem destaque em cada categoria. Para isso, usar ferramentas como o Google Trends para descobrir nichos e regiões específicas é essencial. Aproveitar também as listas, artigos e materiais sobre tendências do e-commerce disponibilizados por parceiros e canais de confiança é importante para se manter sempre informado.

Oferecer bons descontos

Um requisito para a loja ser bem-sucedida na campanha de Dia do Consumidor é anunciar ofertas que sejam realmente vantajosas para os clientes. Promoções como “tudo pela metade do dobro” fazem o público se sentir enganado e podem até resultar em problemas judiciais. Por isso, ter muita atenção ao definir os preços dos produtos, buscar ser supercompetitivo em itens estratégicos, oferecer ofertas especiais para quem já comprou na loja, frete grátis e até mesmo enviar brindes em compras acima de determinado valor são algumas estratégias.

Usar frases de impacto e comunicação chamativa para atrair o público

Usar toda a criatividade para criar frases cativantes e persuasivas na divulgação das promoções. Afinal, uma comunicação bem executada é fundamental para convencer o público a comprar na loja. Por isso, fugir dos clichês, investir no bom humor como linguagem e valorizar os diferenciais do seu negócio é essencial.

Diversificar os canais de venda

A concorrência entre lojas virtuais fica muito mais acirrada durante as grandes datas comerciais do varejo como o Dia do Consumidor. A diversificação dos canais de venda pode ser decisiva para o sucesso da campanha. Então é preciso apostar nas redes sociais, anúncios pagos e principalmente nos marketplaces.

Valorizar a experiência do cliente

Mais do que turbinar as vendas no Dia do Consumidor, o objetivo do lojista deve ser fidelizar os clientes e estabelecer um relacionamento de longo prazo. Ter essa visão é fundamental para garantir o crescimento saudável dos negócios. Nesse contexto, dar um atendimento excepcional, personalizado e ágil – que realmente cative o consumidor – pode ajudar nessa missão. Salvar os dados dos consumidores e manter o relacionamento futuro é chave também.