Cinco dicas para aumentar o engajamento do e-mail marketing

O e-mail marketing é uma das ferramentas mais utilizadas no marketing digital, financeiramente acessível, podendo ser personalizada ou utilizada para disparos em grupos, com o intuito de incentivar vendas e relacionamento com os clientes.

Segundo a 11ª pesquisa anual de marketing de conteúdo, do Content Marketing Institute (julho 2020), o e-mail é considerado um dos métodos mais usados no marketing de conteúdo. O estudo aponta que 87% dos comerciantes B2B usam o e-mail como principal canal de distribuição.

No entanto, essa ferramenta possui desafios devido ao aumento da competição pela atenção dos clientes no espaço da sua caixa de entrada.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A especialista de Marketing e Brand Manager da Sendinblue, Laura Parra, compartilha cinco dicas para garantir uma estratégia de e-mail marketing eficaz:

Filtre a comunicação: antes de tudo é necessário segmentar sua mensagem de acordo com cada perfil de cliente. É importante não enviar a mesma mensagem para toda sua base, pois ela não fará sentido para todos os usuários ao mesmo tempo. Quanto mais segmentada sua mensagem, mais chances de sucesso em uma conversão. Esteja presente: entenda quais datas são importantes para o seu cliente. E-mail marketing personalizado de aniversário, e-mail de retrospectiva de final de ano ou até e-mail comemorando um ano de relacionamento com a marca, podem ser estratégias para garantir estar presente na memória do consumidor.