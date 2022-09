CineFantasy apresenta sua programação da 14ª edição

O Cinefantasy – um dos principais festivais da vanguarda do cinema fantástico no continente e membro fundador da FANTLATAM – Aliança de Festivais de Cinema Fantástico da América Latina – tem direção de Monica Trigo, Eduardo Santana e Filippo Pitanga, que pretendem transformar a cidade de São Paulo na capital latino-americana do cinema fantástico.

Com algumas das premières mundiais mais aguardadas de cineastas aclamados, a programação traz o que há de melhor e mais inovador no cinema fantástico. São mostras diversas para todos os gostos e cinefilias, com produções advindas de todo o Brasil, da América Latina e do mundo.

Ao todo serão exibidos 115 filmes, sendo 14 longas-metragens e 92 curtas-metragens nas mostras competitivas com sessões inéditas e exclusivas de longas e curtas-metragens distribuídos em seis dias e em dois locais da cidade de São Paulo: Reserva Cultural – Avenida Paulista, 900 – Térreo Baixo – Bela Vista e no Cine Satyros Bijou – Praça Franklin Roosevelt, 172 – Consolação). Além de cinco filmes convidados da Mostra Final Girls Berlin exibidos no Bijou e quatro do homenageado da edição, o premiado ator José Dumont que serão exibidos no Cineclube Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro).

O universo fantástico tem sido responsável pelas maiores bilheterias do mundo e premiado nos principais festivais, como Cannes, Berlim, Veneza, Sitges, além do Oscar. E o cinema brasileiro representa o gênero, com reconhecimento internacional, como em obras como Bacurau, As Boas Maneiras e os mais recentes Três Tigres Tristes e Regra 34. E agora o Cinefantasy traz 5 longas-metragens das mais diversas regiões do Brasil e reconhecidos em renomados Festivais, como Annecy, Tribeca, Independent Spirit Awards, diretamente para a competição principal, além de incontáveis curtas para debater a distopia da realidade atual, através da ancestralidade espiritual, da animação, do queer horror e muito mais.

O Cinefantasy tem como meta a preocupação social e leva as produções para as periferias de São Paulo em projeto permanente de difusão e circulação, contando com workshops e oficinas formativas de fomento para públicos diversos e também para as novas gerações. Além disso, foi precursor de metas de integração latino-americanas, igualmente estando na vanguarda do cinema fantástico em pautas afirmativas e de promoção de visibilidade a obras realizadas por diretoras mulheres e por diretores negros. Sem falar que foi o primeiro festival do universo fantástico do mundo a incluir a temática LGBTQIA+ em seu regulamento.

As produções do gênero podem promover uma subversão das leis gerais do mundo e da vida, confundindo o possível e o impossível, fazendo do fantástico um gênero que força o deslocamento das percepções e oferece a experiência do excesso e da intensificação de sensações. A liberdade de sua forma possibilita a abordagem de temáticas sociais com ousadia, mostrando questões urgentes como a discriminação e desigualdade de forma transgressora perante a estética tradicional.

Tradicionalmente o cinema fantástico é associado a obras de horror, ficção científica e fantasia, mas sua origem remonta a um período anterior ao cinematógrafo, com técnicas envolvendo a projeção de imagens a partir de ilusões de ótica, provocando ao mesmo tempo o encantamento e o medo nos espectadores.

Quando o mundo parece se tornar cada vez menos verossímil, o cinema fantástico manifesta o desejo de que o cinema pode, a partir da imaginação e do excesso, invocar aquilo que é inalcançável.

O filme “STOYAN” abre o 14º Cinefantasy – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÁSTICO

DIA 13 DE SETEMBRO, ÀS 20h

NO CINE BIJOU

A partir do curta Broken Basket, estrelado por Belén Rueda, o diretor Roberto Ruiz Céspedes agora dá o salto para o longa-metragem Stoyan.

O curta ganhou o prêmio de Melhor Curta-Metragem no Piélagos en Corto (2016), Menção Honrosa de Melhor Atriz no Queens World em Nova York e mais de quarenta seleções em festivais nacionais e internacionais dentro do circuito de pré-seleção do Oscar. A carreira de Ruiz Céspedes como um renomado curta-metragem com vinte curtas e dois filmes experimentais o levou ao seu primeiro longa-metragem.

A abertura do 14º Cinefantasy acontece dia 13 de setembro (terça-feira), às 20h, no Cine Satyrus Bijou (Praça Franklin Roosevelt, 172 – Consolação), com o filme “STOYAN” – Ficção | Fantasia, Thriller, Suspense | 107’ | Cor | 14 anos | 2022/ Espanha e tem Direção e Roteiro de Roberto Ruiz Céspedes. No elenco: Tristán Ulloa (Lucia e o Sexo, Pudor e o Exterminador: Destino Sombrio) do Futuro, Marta Milans (Shazan!), Nicolás Coronado, Carlos Mestanza, Oscar Donoso, Max Ulloa, Susana Hornos, Carolina Román, Paulina Gálvez, Natalia Rodríguez, Mariano Venancio, Alfonso Torregrosa, Chloe Palaveev.

Sinopse: Maika é uma mãe que perde seu filho Stoyan, enquanto o corpo de uma jovem que foi estrangulada aparece em outra parte da mesma cidade. Israel é o detetive encarregado da investigação. Ambos os eventos estão unidos pelo enorme poder de uma sociedade oculta que faz uma promessa: salvar a humanidade da ignorância e do apego ao passado, para que todos possam se perdoar.

14º. Cinefantasy

De 13 a 18 de setembro em São Paulo

Local: São Paulo (Cine Bijou, Reserva Cultural)

Abertura: Dia 13 de setembro – Cine Bijou, às 20h

Encerramento: Dia 18 de setembro – Cine Bijou