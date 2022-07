Cinema é tema de debates no Festival Educa Claquete Ação

No mês de julho, o Festival de Cinema Educa Claquete Ação promove dois debates online sobre a sétima arte. No sábado, dia 9 de julho, às 14h, a roteirista e jornalista Ceci Alves e o doutor em Ciência da Comunicação (ECA/ USP), Marciel Consani, debatem “Cinema na Sala de Aula”, com mediação de Leopoldo Tauffenbach, membro da Comissão de Cinema dos CEUs da Secretaria Municipal de Cultura. No dia 23, às 14h, a historiadora Cida dos Reis e o cineasta e jornalista Lufe Steffen debatem o tema “Cinema e Representatividade”, com mediação da cineasta e roteirista Carissa Vieira. Os encontros podem ser vistos no Instagram @festival.eca .

De acordo com Alba do Vale, diretora da Objetiva Produções Cinematográficas, o objetivo do Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) é contribuir com a difusão de produções que abrem janelas para a temática educativa. “O Festival tem a proposta de refletir sobre a influência do audiovisual na sociedade contemporânea e estimular a inclusão social, aproximando o público da produção artística cinematográfica”, explica a diretora.

Sobre o Festival ECA

O Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) acontece de 4 a 13 de agosto de 2022, em plataforma online e sessões presenciais. Serão exibidos 21 curtas-metragens, sendo dez filmes competitivos, cinco filmes convidados e seis filmes realizados nas oficinas produzidas pelo festival. O filme vencedor do festival ganhará um prêmio de dez mil reais, o segundo lugar o prêmio de cinco mil reais e o terceiro três mil reais, além do Troféu do Festival.

O Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) é uma realização da Objetiva Produções Cinematográficas com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e patrocínio do Banco Votorantim.

Serviço:

Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação (ECA)

Debates:

9 de julho, às 14h – “Cinema na Sala de Aula”

23 de julho, às 14h – “Cinema e Representatividade”

Instagram: @festival.eca

Festival ECA: de 4 a 13 de agosto de 2022

Facebook: https://www.facebook.com/FestivalECA