Cirium lança Primeira Ferramenta de Rotas Aéreas (Airline Routes) Baseada em Rastreamento de Voos por Satélite

A Cirium, líder em análise de aviação, lançou a primeira ferramenta de rotas aéreas (Airline Routes) do setor de aviação para identificar voos reais realizados por tipo de aeronave.

Cirium's Airline Routes tool analyzes an airline's routes using satellite-based flight tracking data to identify actual flights flown by aircraft type.

Ele usa análise aplicada para obter rotas voadas por companhias aéreas com base no rastreamento de voo por satélite e funde isto com dados avançados da frota.

A nova ferramenta ‘premium’ de rotas faz parte do Ascend Profiles, uma ferramenta de análise visual descritiva que permite às empresas visualizar com rapidez a inteligência da aeronave por companhia aérea ou locadora.

Empresas como locadoras de aeronaves, bancos ou fabricantes de aeronaves têm o poder de identificar aeronaves que voaram por rota para 1.700 companhias aéreas e considerar oportunidades de desenvolvimento ou riscos em suas tomadas de decisão.

Aproveitando os dados de rastreamento de voo baseados em satélite, a ferramenta identifica quais rotas e aeronaves as companhias aéreas realmente voaram, em vez do que planejavam voar, oferecendo a imagem mais exata do voo concluído.

Kevin Hightower, Vice-Presidente de Produtos da Cirium, disse: “A ferramenta Airline Routes é a primeira de seu tipo a reunir estes dados avançados, o rastreamento de voo baseado em satélite e os dados abrangentes da frota, o que significa que as empresas podem realizar a diligência devida de forma rápida, mas precisa, em um portfólio de companhia aérea.

“Compreender qual aeronave uma companhia aérea está realmente voando e em quais rotas é essencial para identificar onde pode estar a demanda por aeronaves e se uma companhia aérea está aumentando ou reduzindo sua malha.”

A Índia é um dos mercados em destaque atualmente, pois as viagens aéreas vêm ajudando a impulsionar o crescimento econômico da região. A operadora de baixo custo, IndiGo, anunciou recentemente que estava buscando aumentar sua malha internacional e consolidar ainda mais suas operações domésticas.

Segundo a Ascend Profiles, a IndiGo possui uma frota de 306 aeronaves (270 em operação e 35 em hangares), mais 501 encomendadas. Da frota entregue, 36% estão em locação operacional.

A ferramenta Airline Routes mostra quais rotas internacionais bidirecionais a IndiGo estava operando em janeiro e não em janeiro de 2022. Por exemplo, 172 voos foram rastreados na rota recém-adicionada entre o aeroporto internacional Indira-Gandhi em Nova Deli e o aeroporto internacional Tribhuvan em Kathmandu. Todos operados com Airbus A320.

Além disto, a nova ferramenta mostra as rotas bidirecionais para as quais a IndiGo expandiu suas operações. A companhia aérea experimentou o crescimento mais significativo na rota Singapura – Bengaluru, onde realizou 62 voos, todos com A320, em janeiro deste ano, contra apenas um voo, com um A321, em janeiro passado.

A IndiGo também elevou substancialmente suas operações este ano na rota Dubai – Ahmedabad, ao completar cinco vezes o número de voos em 23 de janeiro em comparação a 22 de janeiro.

A ferramenta Airline Routes faz parte da Ascend Profiles, que visualiza a inteligência da aeronave dos perfis da companhia aérea ou da locadora e fornece informações com rapidez e precisão, ao mostrar os últimos voos durante 12 meses, ano a ano, nas rotas de uma companhia aérea, podendo ser visualizadas por voos, assentos e ASKs. A ferramenta está disponível como um aplicativo de web para desktop, tablet e celular. Saiba mais.

