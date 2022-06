Cisco Live em Las Vegas apresentou as últimas inovações em tecnologia

Sempre em busca de novos insights e inspirações, a Nexa Tecnologia participou do Cisco Live na semana passada, entre 12 e 16 de junho, em Las Vegas. O VP of Global Sales, Luciano Barcellos, e o diretor Comercial, Gustavo Bastos, lideraram uma comitiva de seis clientes de diferentes segmentos no evento de tecnologia e inovação. A conferência anual mais uma vez apresentou as últimas notícias da Cisco, palestras, sessões técnicas detalhadas e demonstrações de produtos.

Durante o evento, os participantes puderam ouvir do CEO da Cisco, Chuck Robbins, algumas das soluções que a tecnologia pode oferecer para um mundo marcado pelo caos. Bem como, conhecerem as quatro prioridades Cisco para os tempos modernos: reimagine applications, power hybrid work, secure the enterprise and transform infrastructure. Além disso, ocorreram algumas sessões um a um com especialistas globais da Cisco, com destaque para um bate-papo de apresentação da Nexa Tecnologia e de projetos em potencial dos clientes que fizeram parte da comitiva, para alguns dos líderes do time Cisco Internet of Things.

O Cisco Live teve como propósito oferecer educação e inspiração para inovadores de tecnologia em todo o mundo por meio de eventos presenciais e digitais em larga escala, bem como educação sob demanda. É o principal destino para os clientes e parceiros da Cisco adquirirem conhecimento e construírem uma comunidade.

Os executivos da Nexa também estiveram em maio na Alemanha, onde participaram do Hannover Messe 2022 com outra comitiva de clientes. Fizeram ainda um tour por diversas arenas esportivas americanas, para pesquisa de um inovador projeto nacional.