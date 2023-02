Cisco e NTT colaboram para levar 5G privado a clientes empresariais para acelerar a transformação da indústria

A Cisco, líder mundial em tecnologia, e a NTT Ltd., importante empresa de serviços e infraestrutura de TI, anunciaram planos de colaboração a fim de impulsionar a adoção de 5G privado nos setores público, de logística, saúde e varejo.

A NTT e a Cisco planejam coinovar e, juntas, levar ao mercado tecnologia e serviços gerenciados que possibilitarão que os clientes corporativos empreguem o 5G privado com sucesso e alcancem melhores resultados empresariais. As empresas planejam acelerar a conectividade de borda através da solução de 5G privado gerenciada da NTT, pioneira do mercado, combinada com o hardware Intel, assim os clientes da Cisco e da NTT conseguirão integrar perfeitamente o 5G privado em sua infraestrutura LAN/WAN/nuvem pré-existente.

Juntas, as empresas podem rapidamente possibilitar recursos da Indústria 4.0, como comunicações “walkie talkie” push-to-talk, veículos guiados automaticamente (AGVs, automated guided vehicles), PCs sempre conectados (para trabalhadores da linha de frente digital), visão de máquina (p. ex., manutenção preditiva, detecção de EPI) e muito mais.

A Cisco e a NTT já começaram a coordenação de implementações em vários clientes. Além disso, as duas empresas estão planejando capacitar a visão computacional para análise de qualidade de produto, análise preditiva para funcionalidde e manutenção de equipamento de fabricação e veículos autônomos para movimentar produtos na fábrica, alavancando as soluções conectadas de internet das coisas (IoT, Internet of Things) da NTT.

“Junto com a NTT, almejamos ajudar nossos clientes corporativos a acelerar a transformação digital, com a potência do 5G e Wi-Fi em todas as operações de TI e TO”, afirmou Masum Mir, vice-presidente sênior e gerente geral de mobilidade de fornecedores da Cisco Networking. “Nosso 5G privado gerenciado na nuvem oferece aos clientes integração perfeita com sua malha de rede corporativa com política comum e arquitetura de segurança de confiança zero, ajudando a reduzir os riscos técnicos, financeiros e operacionais associadosàgestão das redes 5G, assim eles pode focar em impulsionar a agilidade e eficiência dos negócios”.

“Isso é uma expansão natural dos serviços e recursos de ponta que a NTT leva ao mercado para ajudar nossos clientes a modernizar seus negócios. A NTT e a Cisco estão aproveitando esse compromisso mútuo para construir uma solução de rede privada pura e simples de gerenciar”, afirmou Shahid Ahmed, vice-presidente executivo de novos empreendimentos e inovação da NTT. “Como parceiro integrador de sistemas de primeira linha da Cisco, as duas empresas estão bem posicionadas a fornecer uma rede 5G privada segura, confiável e preparada para o futuro para nossos clientes corporativos conjuntos com presença global”.

Para o 5G privado da Cisco, a NTT fornecerá design de infraestrutura de rede, implantação, execução de operações, desenvolvimento de casos de uso, fornecimento de dispositivos, compatibilidade e testes de ponta a ponta.

Sobre a Cisco

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em tecnologia que alimenta a internet. A Cisco inspira novas possibilidades de reinventar suas aplicações, proteger seus dados, transformar sua infraestrutua e capacitar suas equipes para um futuro global e inclusivo. Saiba mais na sala de imprensa e nos siga no Twitter em @Cisco.

A Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas registadas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. A lista das marcas comerciais da Cisco pode ser encontrada em www.cisco.com/go/trademarks. As marcas de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários. O uso da palavra “parceiro” não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa.

Sobre a NTT Ltd.

Como parte da NTT DATA, um provedor de serviços de TI de US$ 30 bilhões, a NTT Ltd. é uma empresa líder em infraestrutura e serviços de TI que atende 65% das empresas Fortune Global 500 e mais de 75% das empresas Fortune Global 100. Estabelecemos as bases para o ecossistema de rede de ponta a nuvem das organizações, simplificamos a complexidade de suas cargas de trabalho em ambientes multicloud e inovamos na borda de seus ambientes de TI onde convergem redes, nuvem e aplicativos. Oferecemos infraestrutura personalizada e garantimos as melhores práticas consistentes em design e operações em todos os nossos data centers seguros, escaláveis e personalizáveis. Na jornada em direção a um futuro definido por software, apoiamos organizações com serviços de infraestrutura fornecidos pela nessa plataforma. Possibilitamos um futuro conectado.

Acesse nosso site em services.global.ntt

