Cloud Connect permite conexões entre infraestruturas empresariais e nuvens

O Cloud Connect é um modelo que possibilita um amplo desempenho em ambientes de nuvem. Com as interconexões do modelo, é possível promover uma arquitetura de conexões híbridas. Essas conexões podem ser simples ou redundantes – dependendo do modelo de negócios dos clientes e a criticidade dos serviços que utilizarão a estrutura. Desse modo, elas oferecem disponibilidade para que as organizações tenham opções versáteis de conectividade.

Essa modalidade – o Cloud Connect – surge em um cenário de necessidade do contato físico direto entre diferentes ambientes de nuvem. Isso porque o uso da rede pública não é suficiente e eficaz para aprimorar o desempenho de nuvem de ponta a ponta, visto que nela há maiores riscos de segurança e menor velocidade. Um exemplo prático de aplicação do Cloud Connect é quando um rack de Colocation é interligado diretamente a um provedor de serviços específicos, como uma operadora de telecomunicações ou um ISP.

“No âmbito corporativo, as estratégias de negócios utilizam diferentes recursos virtuais e, em vista disso, é necessário que essas conexões sejam velozes e protegidas entre os ambientes físicos e de nuvem”, afirma Fernando Ribeiro, Coordenador de Sistemas da ODATA, provedora de serviços de data center para a América Latina. “Nesse cenário, com a implementação do Cloud Connect, é possível obter conexões mais rápidas, seguras e gerenciáveis por meio de data centers de Colocation”.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Ao eliminar a necessidade de contratar individualmente cada provedor de banda de internet, o Cloud Connect possibilita uma redução de custos aos clientes. “Nesse modelo, os clientes podem acessar, em um único ambiente, diferentes soluções e serviços dos principais provedores de banda de internet do mercado. É preciso ter uma expansão da infraestrutura empresarial para além do perímetro físico, dado que cada vez mais é exigida uma capacidade técnica robusta por parte dos data centers para suportar as grandes demandas de dados”, comenta o executivo.

De acordo com uma previsão do Gartner, os gastos com soluções em Cloud somaram US$ 247 bilhões em 2022, provocando uma grande demanda por infraestruturas robustas.

“Em data centers de Colocation, o processo de transferência das cargas de trabalho de TI para uma estrutura de Cloud Connect costuma ser ainda mais fácil e rápido, já que eles atuam como um hub que permite a conexão de diferentes estruturas de dados. Consequentemente, essas cargas executadas e gerenciadas em uma infraestrutura podem ser integradas com maior segurança aos principais recursos de nuvem”, explica Ribeiro.