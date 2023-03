Como a IA pode ajudar para a geração de tráfego orgânico?

Não basta ter um espaço bonito, com prateleiras organizadas e vendedores de prontidão. O empresário à frente de uma loja física tem que empreender estratégias diárias para atrair os consumidores em potencial para dentro do estabelecimento, fator que pode determinar o sucesso ou o fracasso do negócio.

Da mesma forma, para empreendedores digitais, não basta ter um site bem estruturado e visualmente agradável: é preciso atrair os usuários para o endereço virtual, e uma das alternativas é investir em mecanismos de busca naturais, como o Google. Para tanto, é possível investir na geração de tráfego orgânico, que tem se configurado como uma forma eficaz e gratuita de gerar tráfego para um site.

Bernardo Klock, fundador e diretor da WEBK SEO – empresa que atua com marketing digital com foco em SEO – explica que, ao usar técnicas de SEO (otimização de mecanismos de busca) para melhorar a classificação nos resultados de pesquisa, é possível atrair um número considerável de visitantes para um site. Isso, por sua vez, pode levar a um aumento de conversão, bem como a um aumento nas vendas.

É nesse ponto que, segundo Klock, uma agência de SEO pode usar IA (Inteligência Artificial) para a geração de tráfego orgânico: “A IA nos ajuda diariamente no planejamento de campanhas SEO, como quando precisamos gerar rapidamente ideias sobre temas que não dominamos”, afirma. “Então, um exemplo prático é utilizarmos ferramentas do gênero para gerar estas ideias que chamamos de ‘entidades’ de um tópico”, diz.

Segundo o especialista, as “entidades” são palavras ligadas ao tema. “Por exemplo, se você está escrevendo sobre SEO, para este ser um texto mais relevante sobre o tema, deverá conter palavras como: Google, otimização, busca, pesquisa, página, palavras-chave, título, url, site e descrição, entre outros”, explica.

Ferramentas facilitam o processo

De acordo com o diretor da WEBK SEO, para agir de forma assertiva, uma agência deve utilizar as ferramentas mais adequadas para para a geração de tráfego orgânico, e chatbots são uma delas. Lançado pela OpenAI em 2022, o ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários ativos mensais em janeiro e se tornou o aplicativo de consumo de crescimento mais rápido da história, segundo comentário do banco suíço UBS divulgado pela Forbes.

“O ChatGPT pode ser utilizado para a escrita ou criação de listas de ideias, assim como o Writesonic e Jasper. Além disso, existem soluções de IA das mais variadas especialidades, como conversação, geração, correção de código-fonte e geração de imagens, apenas para citar algumas”, diz ele.

Klock destaca que, recentemente, teve início um movimento de empresas já conceituadas – como a Notion – adicionando módulos com IA em suas ferramentas para ajudar os usuários no desempenho diário de suas funções. Assim, os clientes não precisam sair do ambiente para gerar ideias, corrigir gramática, gerar texto ou fazer um brainstorming, por exemplo. “Este é apenas o início de uma revolução”, considera.

Na visão do especialista, a tendência é que este tipo de ferramenta [chatbot] se torne tão robusta e precisa que seja praticamente impossível, aos olhos humanos, identificar se um texto foi escrito por IA ou por outra pessoa. “Redatores freelancers, por exemplo, podem ter uma grande oportunidade profissional se dominarem a utilização destes softwares de IA, pois é muito provável que sejam substituídos pela ferramenta nos próximos anos”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://webk.com.br/