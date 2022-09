Como a logística reversa é feita e qual sua importância

A logística reversa é o processo de devolução de mercadorias e materiais de volta ao fabricante ou fornecedor original. Isso pode acontecer por vários motivos: quando um produto está com defeito e precisa ser devolvido, quando um cliente devolve um item que se arrependeu de ter adquirido ou quando uma empresa precisa retirar o produto de algum lugar.

A logística reversa pode ser um processo complicado e caro, mas é importante que as empresas a tenham. Em muitos casos, é exigida por lei (como no caso de devoluções de produtos). Além disso, ela é eficaz e pode ajudar a melhorar a satisfação do cliente e as taxas de retenção.

Se uma empresa não possui atualmente um processo de logística reversa, há algumas coisas a serem consideradas. Primeiro, deve-se determinar quem será responsável pelo gerenciamento de devoluções. Pode ser uma equipe ou pessoa dedicada a isso, ou essa função pode ser terceirizada. Em seguida, é importante desenvolver políticas e procedimentos para lidar com as devoluções. Por fim, tem-se a parte da documentação e os sistemas de rastreamento que garantem que as devoluções sejam processadas de maneira eficiente e eficaz.

Como funciona a logística reversa?

Em muitos casos, as empresas possuem equipes dedicadas à logística reversa que lidam com essas devoluções. Essas equipes são responsáveis ​​por trabalhar diretamente com o fabricante ou fornecedor, providenciar o envio da devolução e processar a devolução assim que ela chegar.

A logística reversa é, na verdade, uma parte vital de muitas empresas. Isso ajuda a garantir que os clientes estejam satisfeitos com suas compras e que os produtos estejam de acordo com os padrões. Além disso, as empresas conseguem economizar dinheiro no longo prazo, evitando que tenham que estocar mercadorias defeituosas ou danificadas.

Benefícios da logística reversa

Melhor atendimento ao cliente. Um dos principais objetivos de qualquer empresa deve ser fornecer um excelente atendimento ao cliente. Ao implementar um sistema de logística reversa, as empresas podem acompanhar as devoluções dos clientes e garantir que sejam processadas adequadamente. Esse nível de atendimento ao cliente pode fidelizar os clientes e garantir comentários positivos de quem utiliza o serviço.

Maior eficiência. Um sistema de logística reversa bem administrado pode economizar tempo e dinheiro para as empresas. Ao agilizar o processo de devolução, as empresas podem evitar o incômodo e o desperdício de recursos associados ao processamento manual de devoluções.

Custos reduzidos. Um sistema de logística reversa eficaz pode ajudar as empresas a reduzir seus custos gerais. Por exemplo: ao rastrear itens devolvidos, pode-se evitar as taxas de reabastecimento cobradas pelos fornecedores. Além disso, analisando os itens devolvidos, as empresas podem identificar maneiras de melhorar o design ou a embalagem de seus produtos para reduzir os danos durante o transporte.

As desvantagem da logística reversa

Para não dizer que a logística reversa é um processo perfeito, deve-se levar em conta que sua implementação não é barata, sendo necessária ou criar uma área na empresa que cuide disso ou terceirizar para um parceiro. Por isso, é importante contar com alguém que entenda do assunto e consiga montar uma estratégia correta, promovendo os benefícios citados acima.

Portanto, a logística reversa é um processo crucial para as empresas, muitas vezes negligenciado. Ao entender como a logística reversa funciona e sua importância, as empresas podem se tornar capazes de lidar de forma eficiente com devoluções. Ao implementar uma estratégia de logística reversa, as companhias podem melhorar o atendimento ao cliente, reduzir custos e aumentar a lucratividade.

*Ana Sutil é Head de Operações e Customer Experience da Borzo