Como aprimorar a liderança e o desenvolvimento organizacional?

Como manter uma boa liderança em uma empresa? Algumas pessoas certamente já escutaram a seguinte frase: o líder tem que ser nato. Isso porque muitos acreditavam que essa habilidade era praticamente um “dom exclusivo” ou uma característica genética.

Mesmo que alguns possuam mais facilidade do que outros para executar determinadas tarefas, a liderança exige um conjunto de conhecimentos que podem, e devem, ser desenvolvidos por meio dos estudos e nas salas de aula, sejam presenciais ou on-line.

Além de um conhecimento detalhado sobre a atividade desenvolvida pela equipe, está a parte técnica, ser líder requer também habilidades comportamentais, que consigam construir um ambiente de trabalho equilibrado e produtivo, contribuindo assim para o desenvolvimento organizacional.

Dessa forma, aprimorar as habilidades constantemente ajuda na formação de líderes efetivos e, consequentemente, com o crescimento das organizações. Portanto, é importante entender melhor todas as nuances para conquistar esses objetivos.

Características de uma boa liderança

Para entender melhor sobre o assunto, o primeiro ponto é conhecer as principais características. Diretor da IMAM, Sidney Rago explica que uma boa liderança é aquela que consegue conquistar a confiança da equipe. Para isso, utiliza da coerência entre o que se prega e o que se pratica.

Outro ponto importante é que o líder precisa gostar de gente, respeitando as particularidades e individualidades em busca de um grupo eficiente e harmonioso. “Pois para trabalhar dia a dia em contato com pessoas dos mais diferentes credos, posições e opiniões, só gostando de gente”.

Rago diz, porém, que estes são apenas os primeiros pré-requisitos para uma boa liderança. “Depois vem o conhecimento para entender o básico do comportamento e do relacionamento humano”, destaca.

Habilidades para desenvolver

Na busca pela boa liderança, determinadas habilidades precisam estar presentes. Segundo o diretor da IMAM, o bom líder deverá desenvolver as seguintes características:

Percepção: para identificar os aspectos diferentes de cada ser humano e poder exercer a liderança situacional;

Comunicação interpessoal: para ser assertivo e mostrar o caminho com segurança e educação, assim como a boa argumentação, para conseguir convencer e não impor suas ideias;

Empatia: para saber entender as dificuldades, apreensões e emoções das pessoas.

Trabalho nas empresas

Em um contexto empresarial, a liderança deve ser trabalhada dentro das organizações, atuando diretamente com envolvidos nesse processo. De acordo com Rago, uma boa formação é um começo essencial. Isso porque a conscientização vem em primeiro lugar. “As pessoas precisam entender os conceitos básicos, para separarem o papel de líder dos cargos de gestão e encontrarem bons motivos para aprenderem a ser líderes melhores”.

Na sequência, surge o envolvimento com bons exemplos vindos, principalmente, dos níveis hierárquicos mais altos da organização. Esse contexto está relacionado com o reconhecimento aos que se destacarem como uma boa liderança e, logicamente obtendo bons resultados.

Relação com o desenvolvimento organizacional

Ter uma boa liderança, impacta diretamente no desenvolvimento organizacional. Uma equipe coesa e bem direcionada, certamente leva a empresa a ter mais produtividade e consequentemente melhores resultados. Isso porque, para Rago, os bons líderes são os que conseguem obter resultados com suas equipes, porém mantendo um excelente ambiente de trabalho e comprometimento de todos. “Quando desenvolvemos as pessoas, estamos sem dúvida colaborando com o desenvolvimento das organizações”.

Como exemplo, o diretor da IMAM explica que algumas empresas japonesas utilizam um conceito de “colaborador com qualidade assegurada”. Isso porque pessoas qualificadas e motivadas melhoram os processos de negócio. Além disso, aprimoram produtos e serviços, contribuindo assim para a competitividade e a rentabilidade de qualquer negócio.

Formação de qualidade

Aprimorar a liderança e, consequentemente, o desenvolvimento organizacional exige, portanto, uma atenção especial das empresas que realmente desejam se destacar, independentemente do segmento. Por isso, é importante buscar a parceria com empresas qualificadas no assunto.

Este e outros assuntos estão disponíveis no site da IMAM.

