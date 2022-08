Como é feita a primeira consulta com a ginecologista?

Ginecologia é a especialidade médica que cuida da saúde da mulher. Uma vez ao ano a mulher vai ao seu médico para fazer sua avaliação, exames e prevenir e tratar doenças. A verdade é que não existe idade certa para iniciar o acompanhamento médico, sendo muito comum a primeira consulta acontecer a partir da primeira menstruação.

Como é feita a primeira consulta?

A ginecologista Dra. Stephani Caser destaca que é normal o nervosismo antes da consulta médica, mas que conversar sobre isso com os pais ou alguém de confiança, pode ajuda muito. Inclusive, falar isso para o ginecologista na consulta, pode ajudar a deixar o paciente mais à vontade.

Muitas vezes a primeira consulta parece mais uma longa conversa, com orientações sobre saúde, perguntas pessoais sobre ciclo menstrual, relacionamentos e também sobre a família, tirar dúvidas sobre as mudanças que acontecem no corpo e o que esperar nas próximas consultas.

Tipos de exame:

Na maioria das vezes não é realizado exame físico na primeira consulta, a não ser que seja apresentada alguma queixa, e caso aconteça, o exame consiste em medir peso, altura e circunferência abdominal, e examinar a vulva (parte externa). Se o paciente não desejar realizar, é só comunicar o médico responsável. Toda consulta pode ser feita na presença de algum familiar ou responsável.

Para quem já iniciou a vida sexual, o exame ginecológico é feito em três etapas: avaliação da vulva e vagina, coleta do papanicolau e toque vaginal. É introduzido um aparelho de plástico chamado espéculo, que ao contrário do que dizem não é doloroso e através dele o papanicolau é coletado com a passagem de uma pequena escova que encosta no final da vagina, onde se encontra o colo do útero.

Exame do Papanicolau

O papanicolau é recomendado para mulheres entre 25 e 65 anos com vida sexual ativa pois é o exame de rastreio do câncer de colo uterino. Por último, o ginecologista introduz um a dois dedos (envolvidos em luva e com gel lubrificante) na vagina, e com a outra mão, palpa o abdome, para avaliar o tamanho e localização dos órgãos internos (útero e ovários).

Consulta online com ginecologista:

É importante apresentar na primeira consulta o cartão de vacinação para que o médico confira as vacinas para hepatite B, tétano, HPV e outros. Assim como, levar anotado o primeiro e último dia de sangramento dos ciclos menstruais (como um calendário menstrual) caso já tenha tido a primeira menstruação. Se a consulta for online, é só enviar a foto para o médico.