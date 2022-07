Como escolher o melhor protetor solar para cuidar da pele?

Embora seja no verão que as pessoas costumam sair mais de casa para realizar atividades físicas ou curtir um dia de sol, é tão importante cuidar da pele nesta época quanto no restante do ano.

A longa exposição aos raios solares (e também às luzes artificiais, como as emitidas por celulares, tablets e computadores) pode provocar o aparecimento de rugas, olheiras, flacidez e manchas solares, dentre outros sinais comuns do envelhecimento precoce da pele durante todo o ano, inclusive no inverno, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Na rotina do skincare, entretanto, muitas pessoas têm dúvida de qual produto usar antes: o protetor ou o creme antirrugas?

Normalmente, o ideal é passar primeiro o que tem a textura mais leve, ou seja, o creme vai vir antes. Assim, o protetor solar consegue fornecer toda a proteção necessária contra os raios solares e o creme vai agir naturalmente no rosto.

Cicatricure, a marca especialista na regeneração da pele, separou algumas dicas e dados sobre como a exposição solar pode afetar a saúde da pele.

Como aplicar o protetor solar

Engana-se quem acha que o protetor solar deve ser passado apenas na hora de sair de casa. O ideal é aplicar o protetor ao menos 30 minutos antes da exposição ao sol.

Deve-se reaplicar o protetor solar várias vezes ao dia caso a pessoa fique muito tempo exposta ao sol, principalmente após nadar ou banhar-se, secar-se com toalha ou sudorese intensa.

O que é FPS

Em toda embalagem de protetor solar consta um número, que é referente ao Fator de Proteção Solar, o FPS.

Quanto maior o número, mais protegida a pessoa fica contra a radiação solar UVA e UVB. E o fator, vale ressaltar, não está relacionado ao tempo que a pessoa fica exposta ao sol. Por isso é preciso sempre repor o protetor.

Como escolher o FPS do protetor solar

Há vários fatores que influenciam nesta escolha, como a cor da pele da pessoa. Quem tem a pele mais clara necessita de um protetor com FPS mais alto.

Outra questão é o horário. Quem sai no sol ao meio-dia, por exemplo, estará exposto a raios solares mais fortes, por isso deve escolher um FPS com numeração maior do que se sair às 9h da manhã ou no final da tarde, por exemplo.

Filtro solar com cor

Uma possibilidade encontrada é utilizar um protetor solar com cor, cujos pigmentos ajudam a formar uma barreira a mais de proteção, principalmente contra a luz azul emitida por celulares e computadores, apesar de funcionar também contra os raios solares.

Diferentes produtos

Os filtros solares podem ser encontrados em forma de creme, gel ou spray, específicos para o rosto ou para o corpo todo. Ou até mesmo bastão, para os lábios.

O ideal é que o protetor solar da face seja diferente do usado no resto do corpo.

Para o ano todo

Os raios solares são os principais vilões dos sinais do envelhecimento precoce em nossa pele. E o cuidado com ela deve ser constante, não apenas no verão.

Apesar de essa ser uma época em que os cuidados com a pele devem ser redobrados, também é preciso estar atentos durante todo o ano, protegendo a pele do sol, mesmo em dias que não estão tão quentes.

E não é porque a pessoa não vai à praia ou piscina que deve se esquecer de cuidar da pele. O ideal é fazer com que o protetor faça parte da rotina de cuidados no dia a dia, aplicando principalmente nas áreas que não estão com roupas, como o rosto.

Ao longo da vida, queimaduras do sol podem aumentar o risco de câncer de pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), entre 2013 e 2021 foram registrados 205 mil casos desse tipo de tumor.

Usar diariamente protetor solar, então, não só protege a pele dos sinais do envelhecimento precoce, como também é um grande aliado de saúde.

Mais dicas para se proteger do sol

Se no verão as pessoas vão mais para a praia ou piscina e aproveitam também para se exercitar ao ar livre, é preciso tomar muito cuidado se for ficar bastante tempo no sol.

Essas dicas básicas podem ajudar todos a se protegerem: